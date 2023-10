EE. UU.: Jim Jordan retira su candidatura para ser presidente de la Cámara

El republicano de Ohio, Jim Jordan, ha perdido dos votaciones esta semana, pues no ha completado el apoyo necesario para ascender como presidente de la Cámara. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El republicano Jim Jordan, aliado del expresidente Donald Trump (2017-2021) y representante de la vertiente más radical de su partido, decidió retirar temporalmente su candidatura a presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos y no someterse este jueves a una nueva votación. Jordan había perdido ya dos votaciones esta semana.

Su decisión, según los medios estadounidenses, llega tras constatar que sigue sin contar con los votos necesarios para hacerse con ese puesto, vacante desde que el también republicano Kevin McCarthy fue destituido el 3 de octubre por una moción en su contra presentada por el radical Matt Gaetz, de su mismo partido.

Los republicanos tienen desde enero la mayoría en la Cámara Baja con 221 escaños frente a los 212 de los demócratas. Jordan necesitaba 217 votos para lograr ser speaker, tal y como se conoce ese cargo en inglés, pero en las dos primeras votaciones que hubo el martes y miércoles obtuvo 200 y 199, respectivamente, después de que una veintena de sus compañeros de bancada no le apoyaran.

Tras constatar que seguía sin reunir el mínimo necesario, el actual presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha decidido no someterse a una tercera votación este jueves, apuntó igualmente el diario The Washington Post.

En su lugar, la Cámara votará dar más poderes temporales al actual presidente interino, el también conservador Patrick McHenry, designado por McCarthy tras haber sido destituido. Jordan respaldó la decisión, que le daría más tiempo para poder conseguir apoyo y asegurarse de que será elegido en una próxima votación.

Sin embargo, esto puede no ocurrir, pues tiene una oposición férrea entre sus mismos copartidarios. De igual forma, los demócratas en la Cámara todavía no se han comprometido a apoyar la ampliación del periodo de McHenry, votos que son necesarios para poder lograrlo en caso de los republicanos no voten como bancada.

Todavía no se sabe cuánto durará el periodo provisional de McHenry. Mientras una propuesta amplía sus poderes hasta el 3 de enero, otra lo limita hasta el 30 de noviembre. La fecha también podrá ser alterada dependiendo de cómo avancen las negociaciones en el partido.

Hasta que no haya un nuevo speaker no se pueden aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley en un momento en que deben cerrarse los presupuestos del actual año fiscal y en que está pendiente autorizar más ayuda a Ucrania o a Israel, por lo que conceder a McHenry mayor autoridad cubre temporalmente ese vacío.

