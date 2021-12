Originaria de Queens, Sewell trabajó en el Departamento de Policía de Nassau durante 23 años en el área de narcóticos. Fue ascendida a jefa de detectives el año pasado. Foto: DAVID DEE DELGADO

Keechant Sewell, de 49 años, actual jefa de detectives del condado neoyorquino de Nassau, se convertirá en la primera mujer al frente del departamento de policía de Nueva York, el más grande la nación, según el anuncio realizado por el alcalde electo de la ciudad, Eric Adams. Sewell reemplazará al comisionado de policía de Nueva York, Dermot Shea.

“Keechant Sewell es una luchadora contra el crimen, con la experiencia y la inteligencia emocional necesaria para brindar seguridad y justicia”, dijo Adams en un comunicado publicado por CNN. “La Jefa Sewell se despertará todos los días enfocada en mantener seguros a los neoyorquinos y mejorar nuestra ciudad, y estoy encantado de tenerla al frente del NYPD”, agregó.

Originaria de Queens, Sewell trabajó en el Departamento de Policía de Nassau durante 23 años en el área de narcóticos. Fue ascendida a jefa de detectives el año pasado.

El alcalde electo, antiguo capitán de la policía Nueva York, prometió cuando llegó al cargo que nombraría a una mujer como máxima responsable de la policía y realizó un proceso de selección por todo el país.

Según el portal NY1N, Adams también barajó como candidatas a la ex jefa de Seattle Carmen Best, la comisaria de Filadelfia Danielle Outlaw, la ex jefa de Newark Ivonne Roman y la jefa de patrulla de la policía de Nueva York Juanita Holmes.

Este medio asegura que Sewell, nacida en Queens (Nueva York), será la tercera persona afroestadounidense que dirige la policía neoyorquina, después de Benjamin Ward y Lee Brown, que ejercieron sus funciones en las décadas de 1980 y 1990.

Heredará un departamento de policía con unos 35.000 agentes en constante cambio, que ha tratado durante las últimas décadas de mantener bajos unos niveles de violencia que ahora están subiendo, especial con motivo de la pandemia.

El índice general de delitos en Nueva York aumentó en un 21 % en noviembre de 2021 en comparación con el año pasado. Los robos aumentaron un 24 %, los delitos de agresión un 11 %, los de tránsito un 106 % y los de odio un 97 %, según datos publicados por CBS. Sin mencionar que sobre la mesa hay varias discusiones acerca de reformas policiales y menos financiación para el departamento de la ciudad.