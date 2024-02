Mitch McConnell se retirará de su cargo como líder republicano en el Senado

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, anunció este miércoles que planea abandonar el cargo en noviembre. Foto: EFE - WILL OLIVER

El líder de los republicanos en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, de 82 años, anunció este miércoles que dejará su cargo después de las elecciones de noviembre.

McConnell lleva como líder de los republicanos en el Senado desde 2007 y es el legislador que más años habrá estado al frente de los conservadores de ese hemiciclo en la historia del país. Fue líder en minoría entre 2007 y 2015, luego en una influyente mayoría hasta 2021, y desde entonces volvió a serlo de la minoría.

“Uno de los talentos más subestimados en la vida es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo de la vida. Así que hoy me presento ante ustedes para decirles que este será mi último mandato como líder republicano del Senado”, anunció ante la Cámara Alta.

McConnell no mantiene una buena relación con el expresidente de Estados Unidos y presumible candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump (2017-2021) y cada vez era más cuestionado dentro de su partido.

“Créanme, conozco la política dentro de mi partido en este momento particular. Tengo muchos defectos, pero malentender la política no es uno de ellos”, aseguró.

Más de la mitad del grupo parlamentario republicano en el Senado ha mostrado ya su apoyo a Trump en las primarias del partido, pero McConnell no ha sido uno de ellos.

De hecho, en su discurso, McConnell no citó a Trump ni una sola vez, pero sí tuvo palabras de afecto para el expresidente Ronald Reagan (1981-1989), con el que empezó su carrera política.

“Cuando llegué aquí me hacía feliz si alguien se acordaba de mi nombre. El presidente Reagan me llamó Mitch O’Donall. Cerca, pensé. Mi esposa, Elaine, y yo nos casamos en el cumpleaños del presidente Reagan, un 6 de febrero. Probablemente admitirlo no sea lo más romántico, pero Reagan significa mucho para nosotros dos”, dijo.

El veterano político republicano, en el Senado desde 1985, dejará el cargo de líder, pero seguirá como senador al menos hasta 2027, cuando vence su actual mandato. Finalizó su discurso diciendo que seguirá estando dispuesto a “decepcionar profundamente a [sus] críticos, y [piensa] hacerlo con todo el entusiasmo al que les [tiene] acostumbrados”.

Su renuncia llega después de un año en el que el que ha protagonizado titulares por sus problemas de salud: fue hospitalizado en marzo pasado por una contusión cerebral y se quedó paralizado posteriormente en varias conferencias de prensa. De acuerdo con él, tomó la decisión de abandonar el puesto por la muerte de la hermana menor de su esposa, Elaine Chao, en un accidente de tráfico.

“Como algunos de ustedes sabrán, éste ha sido un momento especialmente difícil para mi familia. Hace unas semanas perdimos trágicamente a la hermana pequeña de Elaine, Angela. Cuando se pierde a un ser querido, especialmente a una edad temprana, hay una cierta introspección que acompaña al proceso de duelo. Tal vez sea la forma que tiene Dios de recordarte el camino de tu propia vida para volver a priorizar el impacto del mundo que inevitablemente todos dejaremos atrás”, aseguró.

Después de su discurso, recibió una ovación de pie por parte de sus colegas y el líder de la mayoría demócrata, el senador Chuck Schumer, se acercó a él para estrecharle la mano. Varios congresistas hicieron los mismo.

¿Quién podrá reemplazarlo?

Hasta ahora, los tres senadores republicanos más sonados como posibles sucesores son John Thune (Dakota del Sur), John Cornyn (Texas) y John Barraso (Wyoming). Ninguno de los tres ha hecho comentarios al respecto.

“Hoy sólo queremos reflexionar sobre su servicio y honrarle por ello. Y luego, bueno, seguiremos a partir de ahí”, dijo Thune a CNN.

