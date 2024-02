Mujer murió tras comer en restaurante de Disney World: el parque enfrenta demanda

Mickey Mouse y Minnie Mouse son los anfitriones de la "Celebración más mágica del mundo" en honor al 50º aniversario de Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida. Foto: Cortesía Disney Destinations - Matt Stroshane

La doctora Kanokporn Tangsuan, quien vivía en Nueva York y era conocida con el nombre “Amy”, falleció tras una comida en el restaurante Raglan Road Irish Pub & Restaurant, ubicado en Disney World, en el estado de Florida. La semana pasada, su esposo, Jeffrey Piccolo, presentó una demanda en el condado de Orange, alegando que el establecimiento es responsable del fallecimiento de Tangsuan al haber sido negligente en el servicio.

En la demanda de 19 páginas, Piccolo se sustenta en la ley de muerte por negligencia del estado de Florida y solicita más de US$50.000 dólares por daños y perjuicios.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando Tangsuan, Piccolo y la madre de este decidieron ir a comer a ese restaurante, cuyos dueños son John Cooke y Paul Nolan. Pensaban que este podría tener las precauciones adecuadas para las restricciones alimentarias de la médica, quien era alérgica a los lácteos y a las nueces. El mesero confirmó a la pareja que la comida podía ser hecha libre de alérgenos y la familia preguntó “varias veces” para poder asegurarse de que así sería.

Cuando llegó la orden de Tangsuan, algunos de los platos no tenían una bandera que indicara que eran libres de alérgenos, pero el mesero aseguró que sí lo eran. Después de terminar la comida, la familia se dirigió a la zona de compras en Disney, en donde ella “sufre una reacción alérgica aguda grave”, con dificultades para respirar. Aunque logró autoinyectarse la epinefrina para contrarrestar los efectos, falleció.

Según el examinador médico, Tangsuan murió por “anafilaxia debido a niveles elevados de lácteos y frutos secos en su organismo”. Brian Denney, el abogado de Piccolo, le dijo a CNN que su cliente había tomado la decisión de iniciar el caso, “en parte, para prevenir que una tragedia como esta le ocurra a otra familia”.

“Amy tenía una larga vida por delante y Jeff y ella tenían planes de formar una familia. Esto nunca debería haber ocurrido”, afirmó Denney.

En la demanda establece que Disney, que no es dueño del establecimiento, informa en su sitio web que en sus restaurantes las personas que tengan alergias alimentarias podrán encontrar opciones libres de riesgo, lo que no ocurrió en esta situación. De acuerdo con la página de Disney, esas condiciones no están aseguradas, porque todos los alimentos se preparan en una misma cocina, lo que hace difícil que estos estén totalmente libres de alérgenos.

Piccolo también señala a Raglan Road de no preparar a sus trabajadores adecuadamente, pues no advirtieron a Tangsuan sobre los riesgos de que hubiera alérgenos en su comida, y también por no tomar las medidas necesarias para disminuir esta probabilidad.

