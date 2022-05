“¿No puedes sencillamente dispararles?”: Trump durante protestas contra el racismo

Mark Esper fue despedido por Trump después de las elecciones de 2020. Foto: RICHARD ELLIS

En fragmentos conseguidos por la plataforma informativa Axios y publicados el lunes, Mark Esper, el exjefe del Pentágono, afirma que durante las manifestaciones contra el racismo en junio de 2020, el expresidente, Donald Trump, muy irritado, dijo en el Despacho Oval: “¿No puedes sencillamente dispararles? Dispárales a las piernas o algo así”.

En junio de 2020, hubo protestas en los alrededores de la Casa Blanca a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd, en Minneapolis, a manos de un policía blanco que mantuvo presionada la rodilla sobre su cuello durante casi 10 minutos, indiferente a los reclamos y súplicas de los transeúntes angustiados y a los gemidos de la víctima.

La trágica escena, registrada por teléfonos móviles de numerosas personas y subida a las redes sociales, fue replicada por los medios y provocó indignación y protestas masivas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos, pero también en diversos países del mundo.

El contexto “fue surrealista, sentado frente al escritorio, dentro de la Oficina Oval, con esta idea pesando mucho en el aire, y el presidente con la cara roja y quejándose en voz alta de las protestas en curso en Washington, DC”, escribió Esper en su libro A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense in Extraordinary Times, que se publicará el 10 de mayo en Estados Unidos.

“La buena noticia es que no fue una decisión difícil”, continúa Esper. “La mala noticia: tenía que encontrar una manera de hacer retroceder a Trump sin crear el lío que estaba tratando de evitar”.

📃📃 Un poco de contexto: Esper dijo públicamente que se oponía a invocar la Ley de Insurrección, una medida que permite al presidente utilizar tropas en servicio activo para sofocar las protestas contra el racismo, según explican periodistas de Axios. El funcionario fue despedido por Trump después de las elecciones de 2020.

Las declaraciones también fueron publicadas por el periodista Michael Bender, que dijo en su libro, publicado en agosto del año pasado, que Trump pidió a las fuerzas del orden que dispararan a los manifestantes en medio de varias reuniones en la Oficina Oval.

