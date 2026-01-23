Estados Unidos retoma ataques a “narcolanchas”: nueva operación con dos muertos

El Comando Sur de Estados Unidos publicó un nuevo video que muestra ataques. Foto: Comando Sur Estados Unidos - Comando Sur Estados Unidos

Estados Unidos destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que dos personas fueron asesinadas y una tercera sobrevivió.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X que incluía un video de una lancha que es destrozada por una explosión.

En las imágenes se ven a tres personas a bordo de la embarcación antes del ataque. El Comando Sur dijo que “de inmediato” notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para que buscaran al sobreviviente.

La administración del presidente Donald Trump comenzó a bombardear presuntas lanchas de contrabando a principios de septiembre, al insistir en que libra una guerra contra supuestos “narcoterroristas” que operan desde Venezuela.

Pero no ha proporcionado pruebas concluyentes de que las embarcaciones estén involucradas en el narcotráfico, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

Los ataques ya han dejado al menos 110 muertos en el Caribe y el Pacífico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

La operación de este viernes es la primera desde finales del año pasado, y también la primera desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar en Caracas a principios de enero.

