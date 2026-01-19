Restricción de visas a Estados Unidos y el mito de que los migrantes son una carga

Estados Unidos pausó los trámites de visas de inmigrante para 75 países. Foto: ESTA

La suspensión de visas, las deportaciones de migrantes y la detención de indocumentados forman parte integral de la política migratoria impulsada por Donald Trump y su administración en Estados Unidos. Estas, aunque parezcan aisladas, se enmarcan en la consigna de “liberar” al país de “criminales ilegales” que supuestamente representan una medida económica para la nación.

Aunque las redadas crecientes en ciudades de EE. UU. buscan detener a migrantes indocumentados, la reciente suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para personas...