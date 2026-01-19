Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Restricción de visas a Estados Unidos y el mito de que los migrantes son una carga

Estados Unidos ha restringido la expedición de visas con el argumento de que los inmigrantes son una carga para el erario. Pero los datos dicen otra cosa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
19 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Estados Unidos pausó los trámites de visas de inmigrante para 75 países.
Estados Unidos pausó los trámites de visas de inmigrante para 75 países.
Foto: ESTA

La suspensión de visas, las deportaciones de migrantes y la detención de indocumentados forman parte integral de la política migratoria impulsada por Donald Trump y su administración en Estados Unidos. Estas, aunque parezcan aisladas, se enmarcan en la consigna de “liberar” al país de “criminales ilegales” que supuestamente representan una medida económica para la nación.

Aunque las redadas crecientes en ciudades de EE. UU. buscan detener a migrantes indocumentados, la reciente suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para personas...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Donald Trump

Migración

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.