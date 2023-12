EE. UU.: Tribunal Supremo rechazó estudiar con urgencia la inmunidad de Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el favorito para ganar las primarias del Partido Republicano y convertirse en el candidato oficial. Foto: EFE - AMANDA SABGA

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este viernes la petición de la Fiscalía para que estudiara con urgencia si el expresidente Donald Trump (2017-2021) tiene inmunidad en el caso federal que pesa en su contra por el asalto al Capitolio. El alto tribunal emitió un documento en el que deniega la petición al fiscal especial Jack Smith, pero no aporta ninguna explicación sobre su decisión.

📝 Sugerimos: Estas son las condiciones de Biden para el indulto presidencial a Alex Saab

El rechazo del Supremo supone un duro golpe para la estrategia de Smith, quien pidió la semana pasada al tribunal, y volvió a insistir este jueves, para que el alto tribunal se pronunciara de forma urgente sobre la inmunidad de los expresidentes ante cargos federales, saltándose así a tribunales de menor instancia.

“Este caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia: si un expresidente tiene absoluta inmunidad contra un procesamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo o si [por el contrario] está constitucionalmente protegido. (...) Estados Unidos reconoce que se trata de una solicitud extraordinaria. Pero este es un caso extraordinario”, dice el escrito de 81 páginas del fiscal Smith.

El tema de la inmunidad mantiene en suspenso el caso del asalto al Capitolio, que debe juzgarse en Washington y que de ralentizarse mucho podría no afectar a la eventual candidatura del republicano en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. La defensa de Trump ha apostado por intentar alargar el proceso lo máximo posible y sus abogados acusaron al fiscal de confundir el interés de la nación con el “interés partidista de asegurar que el presidente Trump será sometido a un juicio penal de un mes de duración en plena campaña presidencial en la que es el principal candidato y el único opositor serio”, que es Joe Biden.

📌Le puede interesar: ¿Por qué en Ucrania decoran árboles de navidad con telarañas y esconden una araña?

El propio expresidente pidió el miércoles al Supremo que desoyera los reclamos del fiscal y cumpliera con todos los procedimientos, incluso pasarlo si es necesario a instancias de apelación menores. Trump ha tratado de defender su “inmunidad absoluta” ante la jueza del caso que se desarrolla en Washington D. C., Tanya S. Chutkan, que lo negó.

“El texto, la estructura y la historia de la Constitución no apoyan ese argumento. Ningún tribunal, ni ningún otro poder del Estado, lo ha aceptado nunca. Y este tribunal no lo hará. Cualesquiera que sean las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto de por vida para evitar la cárcel”, redactó Chutkan en su resolución.

📰 También recomendamos: En Argentina, las políticas de comercio exterior de Milei dividen a empresarios

Trump está acusado de incitar el violento asalto al Capitolio que sucedió el 6 de enero de 2021 y se enfrenta a un proceso por varios delitos, el más grave el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, que podrían acarrearle un máximo de 55 años de cárcel.

El juicio estaba previsto para el 4 de marzo de 2024 en la capital federal, un día antes del ‘supermartes’, el gran día de las elecciones primarias, aunque podría retrasarse si no se resuelven cuestiones previas como el de la inmunidad.

Esta victoria contrasta con el varapalo que recibió el miércoles por parte del Tribunal Supremo de Colorado, que expulsó al exmandatario de las primarias republicanos en ese estado por su rol en el asalto al Capitolio.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.