EE. UU.: un niño musulmán fue asesinado en Chicago en un crimen de odio

Un niño musulmán fue asesinado por el arrendador del lugar en el que vivía su familia. Según las autoridades, el asesino habría cometido el crimen porque la familia era musulmana. Foto: Agencia AFP

Hanaan Shahin y su hijo Wadea Al-Fayoume, de seis años, fueron apuñalados por el arrendador de su vivienda, Joseph Czuba. El hombre vivía en el piso encima de la familia y los atacó por seguir la fe musulmana. Las autoridades locales y federales han descrito los hechos como un crimen de odio.

“Los detectives pudieron determinar que las dos víctimas de este brutal ataque eran el objetivo del sospechoso por ser musulmanas y por el actual conflicto en Oriente Medio entre Hamás e Israel”, reveló la oficina del sheriff del condado de Will.

La policía estableció que Czuba fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, agresión agravada con un arma mortal y dos cargos de crimen de odio. El hombre compareció ante la justicia este lunes y el juez le negó la libertad previa al juicio por los delitos de los que se le acusa. La próxima audiencia judicial será el 30 de octubre en horas de la mañana.

El fiscal Michael Fitzgerald aseguró que Czuba estaba “enojado” con Shahin por “lo que estaba ocurriendo en Jerusalén”. Aparentemente, ella le había dicho a Czuba que rezaran por la paz, cuando el hombre la atacó con un cuchillo. La esposa del presunto asesino, Mary, le dijo a la policía que su esposo creía que serían atacados por personas de ascendencia árabe y había retirado US$1.000 del banco “en caso de que las redes en Estados Unidos se cayeran”.

Las organizaciones musulmanas han denunciado una creciente ola de islamofobia en Estados Unidos como resultado del conflicto que se desarrolla en territorio palestino-israelí entre el gobierno de Israel y Hamás.

El funeral para despedir al menor ocurrió este domingo en Bridgeview, al sur de Chicago, donde vive una gran comunidad palestina. Al evento asistió la familia de Wadea, así como miembros y líderes de la comunidad musulmana y funcionarios públicos.

“Como dicen, los ataúdes más pequeños son los más pesados. Mi corazón y mis pensamientos hoy están especialmente con la madre, Hanaan Shahin, que está luchando por las graves heridas corporales en el hospital, sin mencionar el trauma que experimentó y presenció”, dice un comunicado de Ahmed Rahab, el director ejecutivo del Consejo para las Relaciones Islámicas Estadounidenses.

Varios funcionarios estadounidenses han condenado el ataque contra la familia. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, publicaron comunicados en los que rechazaban la islamofobia en la sociedad estadounidense y llamaban al hecho un “horrible acto de odio”.

El presidente Joe Biden emitió una declaración en la que dice estar conmocionado y asqueado por el asesinato del niño. Agregó que los actos de odio no tienen lugar en Estados Unidos y van “en contra de [los] valores fundamentales: libertad sin miedo por cómo oramos, qué creemos y quiénes somos”.

“Como estadounidenses, debemos unirnos y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio. He dicho repetidas veces que no guardaré silencio ante el odio. Debemos ser inequívocos. No hay lugar en Estados Unidos para el odio contra nadie”, apuntó el mandatario.

