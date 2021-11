“Estamos listos para defender la revolución”: Díaz-Canel sobre protestas en Cuba

Los organizadores de la marcha en La Habana y en otras seis provincias de Cuba, mantienen su intención de manifestarse este lunes 15 de noviembre para pedir la liberación de los presos políticos, pese a que en octubre el gobierno la declaró ilegal y advirtió consecuencias penales.

“Todo cubano debería poder expresar y compartir libremente y con respeto, sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría”, sostuvo la Conferencia de Obispos de Cuba. Sin embargo, el gobierno considera que esta iniciativa busca un cambio de régimen y acusa a sus líderes de estar financiados y dirigidos por organizaciones de Estados Unidos.

“Estamos tranquilos, seguros, pero atentos y alertas. Además, estamos preparados para defender la revolución, para enfrentar cualquier acción injerencista contra nuestro país”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en televisión. “Somos una revolución abierta al diálogo, al debate, pero somos una sociedad cerrada a la presión, cerrada al chantaje y cerrada a la injerencia extranjera”, añadió.

La convocatoria se da en el contexto de una profunda crisis económica y cuatro meses después de las históricas manifestaciones que estallaron el 11 de julio y que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.175 detenidos, de los cuales más de 612 siguen en prisión, según la ONG de derechos humanos Cubalex.

Yunior García, líder de la manifestación convocada para el 15 noviembre, denunció el viernes que agentes de la Seguridad del Estado cubano le advirtieron que lo detendrán si intenta marchar en solitario el domingo, como lo tiene previsto. “Me dijeron que no me van a permitir marchar, incluso que me van a llevar a la cárcel”, dijo García a AFP, al aclarar que su decisión de salir a manifestarse se mantiene.

“No hay nada que me prohíba hacer esa marcha el domingo, nada absolutamente, por lo tanto no me voy a esconder”, añadió. García, un dramaturgo de 39 años y fundador del grupo Archipiélago, detalló que fue trasladado a “uno de los lugares a donde suelen interrogar a la gente” para ser advertido por un oficial de la Seguridad del Estado, en presencia de una psicóloga.

El jueves anunció su intención de realizar una marcha solitaria el domingo 14 por la céntrica calle 23 de La Habana, para minimizar riesgos y evitar que otras personas salgan lastimadas. La marcha demanda la liberación de los presos políticos.

Decidió adelantarla porque teme que las fuerzas de seguridad se movilicen para agredir el lunes a manifestantes o infiltren personas en las marchas para generar violencia. Sin embargo, los integrantes del grupo Archipiélago, que agrupa a unas 30.000 personas dentro y fuera de Cuba, mantuvieron su determinación de manifestarse.