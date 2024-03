“Estamos retrasados”: críticas al registro electoral para los comicios en Venezuela

Varias personas acuden a un puesto instalado por el Consejo Nacional Electoral para el registro y actualización de datos en Caracas, Venezuela. Foto: EFE - Rayner Peña R.

De cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela estableció que a lo largo de un mes, entre el 18 de marzo y el 16 de abril, tanto dentro como fuera del territorio nacional, se llevaría a cabo la jornada de inscripción y actualización del registro electoral, el cual ya ha sido objeto de varios reparos en Colombia y otros países, incluyendo algunas críticas desde Caracas. La falta de puntos suficientes para llevar a cabo los registros dentro del país y la ausencia de la directriz que la autoridad electoral debe enviar a los diferentes consulados alrededor del mundo marcan retrasos en esta carrera contra reloj.

Por un lado, desde hace meses, algunas organizaciones de la sociedad civil, como Súmate y Voto Joven, le pidieron a la autoridad electoral venezolana establecer al menos 1.500 puntos fijos e itinerantes en los 335 municipios venezolanos. Sin embargo, el listado divulgado el domingo solo muestra 315 locaciones. “No es suficiente”, estableció la primera entidad mencionada, algo que también respalda Txomin Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, desde Bogotá.

Se estima que en el país vecino unos 3,5 millones de venezolanos, entre 18 y 35 años, no están inscritos en el registro y que 1,5 millones deben actualizar sus datos. “No solo es la cantidad de puntos, sino el tiempo. Para poder cubrir la brecha se requiere de 6 a 8 meses. Realmente no vamos a poder cubrir un número sustancial”, dijo el lunes Mariandreina Montilla, coordinadora de activismo de Voto Joven, en entrevista con la emisora de radio local Circuito Éxitos.

El @cneesvzla dispuso de 315 Puntos para la Jornada Especial del Registro Electoral del #18Marzo al #16Abril. No son suficientes para facilitar en el país:

- Inscripción de más de 3 millones de venezolanos entre 18 y 35 años de edad, y

- Actualización de datos de 1 millón 500 mil pic.twitter.com/1KMFr7JG5s — A.C. Súmate (@Sumate) March 18, 2024

Por fuera de Venezuela, el proceso de registro tampoco ha sido fácil. De hecho, el coordinador del equipo de campaña de la candidata opositora María Corina Machado en el exterior, David Smolansky, denunció este lunes que los venezolanos no pudieron inscribirse ni actualizar sus datos: “Los consulados en Europa no abrieron y en América Latina está ocurriendo lo mismo”. Este martes agregó algo más: “Según el Consejo Nacional Electoral, las máquinas para el registro de los venezolanos en el exterior no han llegado a los consulados por las sanciones (...). Esa entidad bloquea la participación electoral de los migrantes”.

Por ejemplo, en Buenos Aires, un grupo de venezolanos denunció que las autoridades no cumplieron con la apertura de inscripciones. El primer secretario de la Embajada en Argentina, Néstor Ocando, citado por EFE, dijo que la máquina para llevar a cabo este proceso aún no ha llegado desde Venezuela y que cuando llegue se iba “a informar”.

Primer día de registro para los venezolanos en el exterior y se bloquea el derecho a la participación de los migrantes. Los consulados en Europa no abrieron y en América Latina está ocurriendo lo mismo. Ser migrante no nos hace menos venezolano. — David Smolansky (@dsmolansky) March 18, 2024

Ahora, según el CNE, las máquinas para el registro de los venezolanos en el exterior no han llegado a los consulados por las sanciones. Les levantaron las sanciones el año pasado y siguen con esa cháchara. Es el CNE el que bloquea la participación electoral de los migrantes. — David Smolansky (@dsmolansky) March 19, 2024

Las Heras menciona que lo que se sabe hasta ahora es que el responsable electoral no ha aprobado el instructivo para el voto en el exterior. Es decir, los cónsules no tienen instrucciones y no conocen los requisitos para la inscripción de sufragantes, razón por la cual no debe empezar ningún proceso, ni en Colombia ni en otros países, además porque tampoco han llegado las máquinas con el registro biométrico, los computadores necesarios y no han tomado lugar las jornadas de capacitación para el uso de esos equipos. “Esta es una primera incidencia que afecta desde ya al elector”, agregó el también investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

Ligia Bolívar, coordinadora general de Alerta Venezuela, menciona algo similar: “No hay información del tipo de documento que hay que llevar para efectuar el registro electoral o la actualización de ello. Lo que hay es una profunda confusión porque, en el fondo, el problema está en el instructivo que tiene que generar el Consejo Nacional Electoral y que todavía no ha sido aprobado. Eso, por calendario, debió ocurrir el 12 de marzo y debió enviarse a todos los consulados venezolanos en el mundo. El proceso está completamente retrasado a causa de lo que está generando el Consejo Nacional Electoral desde Venezuela, y eso pasa en todas las ciudades de Colombia y en los demás países”. Se avecina Semana Santa y el temor de Las Heras y de Bolívar es que sigan tomando lugar este tipo de demoras.

