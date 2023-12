“Están violando los acuerdos”: Machado sobre órdenes de captura a opositores

La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, manifestó este miércoles que no tiene "nada que recurrir" ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), "por ahora", para que la habilite para participar en las elecciones presidenciales de 2024. Foto: EFE - Ryaner Peña R.

María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición y Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, se pronunció en una rueda de prensa sobre el referendo consultivo del Esequibo y las órdenes de captura a integrantes de su movimiento político. Julio Borges, Leopoldo López y Juan Guaidó figuran en la lista de acusados de conspiración a la patria.

“Es una gran derrota a la tiranía, y el entendimiento pleno de los venezolanos de que Chávez y Maduro son los responsables de que hoy los derechos de Venezuela sobre el Esequibo estén en riesgo. Pero que le quede claro a Guyana y al mundo entero, que los venezolanos sabemos que el Esequibo es de Venezuela y estamos dispuestos a defenderlo y recuperarlo”, dijo Machado.

El referendo, que se realizó el pasado domingo y tuvo una participación de la mitad del padrón electoral de Venezuela, contenía cinco preguntas sobre la anexión del Esequibo, un territorio en disputa con Guyana. La opositora llamó al referéndum un “fracaso”, pero aclaró que su repudio es hacia “Nicolás Maduro y a su régimen”.

Frente a las suposiciones de que ocurriera un conflicto bélico por la disputa del territorio, Machado afirmó que esto era una “irresponsabilidad” del régimen de Maduro. Según ella, es “evidente para todos los venezolanos” que una escalada bélica “se está utilizando como excusa para salirse de la ruta electoral”.

“Hoy estamos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por culpa de Chávez y Maduro. No pueden echarle la culpa a la gente, y es algo que no pueden evadir porque la decisión que se tome en la CIJ habrá que acatarla”, aseveró.

La candidata también habló sobre su inhabilitación, aclarando que era un “hecho político y no jurídico”, por lo que no recurrirá ante el Tribunal Supremo de Justicia para que la habilite para participar en las elecciones. Añadió que cuenta con “una estrategia robusta” para “enfrentar de manera política y jurídica lo que aquí está planteado”.

“Todos ustedes lo saben: yo no he cometido delito alguno, falta alguna. Acá no hay un acto de la Contraloría. Por lo tanto, qué acto puede recurrirse si no existe. Yo estoy más que habilitada por los venezolanos”, enfatizó.

Sobre las órdenes de captura a miembros de Vente Venezuela, Machado indicó que se trata de una violación a los acuerdos que se suscribieron en Barbados. Este miércoles, el fiscal venezolano, Tarek William Saab, anunció que líderes de la oposición serían capturados bajo argumentos de conspiración a la patria. En la lista se encuentran: Jhon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, que es columnista de este diario, Andrés Izarra, David Smolanski, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoi Jandon Wright, Leopoldo López y Rafael Ramírez.

“A todos ellos se les imputarán los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, aseguró Saab.

Entre quienes tienen una orden de captura en su nombre también están Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, quienes hacen parte de la campaña presidencial de Machado. La candidata apuntó que cuentan con “todo [su] respaldo”.

“Son perdedores radicales y actúan de manera irracional y delirante. Lo han hecho en el pasado. Hoy apelamos a la sensatez de todos los venezolanos”, finalizó Machado sobre el régimen.

