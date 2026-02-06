Este es el perfil de Jarahn Hillsman, nuevo jefe diplomático de EE. UU. en Colombia

Hillsman llegó a trabajar en la Embajada en Bogotá a mediados de 2025. Foto: EFE y Embajada de EE. UU.

Semana de cambios para la misión diplomática de Estados Unidos de Colombia. Mientras se confirmó la salida de John Macnamara, encargado de negocios y la cara visible de Washington en Bogotá durante la crisis diplomática de ambos países durante el último año, también se confirmó que Daniel Newlin, amigo personal de Trump y su nominado como embajador, no llegará al cargo.

El Senado de EE. UU. rechazó su nominación porque Newlin tardó en cumplir los requisitos para su evaluación y no entregó la documentación requerida por el comité de relaciones exteriores, tumbando así su nombre.

Es la segunda persona cuyo nombre no pasa del Senado para encabezar la misión en Bogotá después de Elizabeth Maines, la última nominada por Biden que tampoco pasó el filtro.

Antes de Macnamara estuvo al frente, también como encargado de negocios, Francisco Palmieri y ahora en una especie de interinato quedará como jefe de misión Jarahn Hillsman, miembro de carrera del Servicio Exterior Superior de EE. UU. y hasta ahora ministro consejero en la Embajada.

Hillsman es un miembro de carrera del Servicio Exterior Superior de los Estados Unidos con más de 20 años de trayectoria y es, junto a Macnamara, el jefe adjunto en estos momentos.

La página de la Embajada destaca que “Hillsman fue Director de la Oficina de Asuntos Haitianos de 2023 a 2025. Anteriormente, ocupó el cargo de Ministro Consejero en Bolivia y en Guinea Ecuatorial. Antes de eso, fue Jefe Adjunto de la Sección Política en Honduras, Oficial Político en Ecuador, Vicecónsul en El Salvador y Oficial Político en Uganda. En Washington, Jarahn se desempeñó como Oficial Económico y Comercial en la Oficina de Asuntos Comerciales Multilaterales y como jefe de la Unidad Económica en la Oficina del Coordinador para Asuntos Cubanos”.

Después de su paso por Haití llegó al cargo que ocupa en el país a mediados de 2025. De momento será él quien represente los intereses de Trump en Colombia en esta nueva fase tras su reunión con Gustavo Petro en Washington, también esta semana.

Se desconoce si Trump nominará pronto una nueva persona para el cargo de embajador en el país.

