Estos son los 9 republicanos que quieren ser presidente de la Cámara de EE. UU.

El representante Tom Emmer es respaldado por Kevin McCarthy en su aspiración de ser presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

La Cámara de Representantes de Estados Unidos lleva más de dos semanas sin presidente y está estancada. En los últimos días, el hemiciclo ha tratado de lograr una mayoría suficiente para designar el reemplazo de Kevin McCarthy, recientemente expulsado por una moción de vacancia, impulsada por el ala más radical del partido, pero aún no lo ha logrado. Jim Jordan, el candidato de Donald Trump, y Steve Scalise, representante de Luisiana, trataron de convertirse en el nuevo orador, pero ninguno lo logró. El primero de ellos lo intentó a lo largo de tres votaciones, que, finalmente, no prosperaron esta semana. En consecuencia, perdió una votación interna y sus compañeros republicanos decidieron eliminar su candidatura el viernes. El segundo de ellos, Scalise, se retiró de la contienda recién perdió la votación, abriendo el espacio para los intentos no concluidos de Jordan.

Desde que se supo que el candidato de Trump no iría más en la contienda, el representante republicano de Oklahoma, Kevin Hern, anunció que se presentaría como candidato a orador del hemiciclo. Él, presidente del Comité de Estudio Republicano, que es el grupo más grande de este colectivo político en la Cámara, dijo el viernes: “Acabo de votar para que mi buen amigo Jim Jordan permanezca como nuestro orador designado, pero la conferencia ha determinado que ya no tendrá ese título. Acabamos de perder dos oradores designados. Debemos unirnos y hacerlo rápido. He hablado con todos los miembros de la conferencia durante las últimas semanas. Necesitamos un tipo diferente de líder que tenga un historial comprobado de éxito, razón por la cual me postulo para presidente de la Cámara”.

En este vaivén hay varias cosas en juego: por un lado, está el riesgo latente y cada vez más próximo de un cierre del gobierno federal. Junto a ello, está el futuro de la ayuda financiera que Estados Unidos le está dando a Ucrania y a Israel. De hecho, Joe Biden le acaba de pedir al Congreso un aumento presupuestario de más de US$105.000 millones, pero no presentó alguna estrategia para lograr conseguir el dinero, ya que, sin tener un presidente en la Cámara de Representantes, el trámite legislativo está bloqueado.

Estos son los nombres de quienes aspiran a ser presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Tom Emmer (Minnesota): fue elegido miembro de la Cámara por primera vez en 2014 y forma parte de la dirección del hemiciclo. Es el líder de la mayoría republicana y responsable de contar y reunir los votos en cuestiones clave. En 2022 casi gana el puesto de orador. Esta vez, tras su salida, McCarthy respalda su candidatura. Según se lee en The Guardian, Donald Trump y sus aliados están reuniendo apoyos contra Emmer, quien, según el expresidente, no lo ha defendido con suficiente fuerza. A diferencia de Scalise y Jordan, Emmer votó a favor de certificar las elecciones de 2020, aunque instó a la Corte Suprema a descartar los votos electorales de los estados clave.

Mike Johnson (Luisiana): ayudó a organizar los esfuerzos para objetar los resultados de las elecciones de 2020, logrando que sus colegas de la Cámara firmaran un escrito amicus curiae en la Corte Suprema, instando a los jueces a descartar los votos electorales de los estados clave. El New York Times lo describió como “el arquitecto más importante” de la estrategia legal para lograr que los miembros del Congreso se opongan a la votación del colegio electoral. Específicamente, Johnson impulsó la idea de que los cambios en las reglas electorales durante la pandemia otorgaban al Congreso el derecho a cuestionar los resultados de las elecciones, informó el Times.

Kevin Hern (Oklahoma): votó en contra de la certificación de las elecciones de 2020 y firmó un escrito de la Corte Suprema, instando a los jueces a descartar los votos de los estados indecisos clave. Actualmente, es el presidente del Comité de Estudio Republicano, donde ayuda a diseñar políticas conservadoras. Mike Pence, Scalise y Jordan han liderado esa agrupación.

Byron Donalds (Florida): congresista de Florida en su segundo mandato, obtuvo 20 votos para presidente en algunas de las 15 rondas de votación que tomaron lugar a principios de este año, que resultaron en la victoria de McCarthy. Si sus colegas lo eligen, sería el primer presidente negro de la Cámara de Representantes.

Austin Scott (Georgia): lanzó un intento de último minuto para desafiar a Jordan por la presidencia de la Cámara a principios de este mes, pero perdió. “Me importa más la conferencia y que esté haciendo nuestro trabajo que quién es el orador. Realmente lo creo”, dijo cuando lanzó su esfuerzo anterior. “Si nosotros, como republicanos, queremos ser mayoría, tenemos que hacer las cosas correctas y de la manera correcta, y no estamos haciendo eso en este momento”. Scott firmó un escrito amicus curiae, instando a la Corte Suprema de Estados Unidos a descartar votos electorales de estados clave, pero finalmente votó a favor de certificar las elecciones presidenciales de 2020.

Jack Bergman (Michigan): a través de un comunicado, dio a conocer que se postula para ocupar el cargo solo hasta el final del actual Congreso. “No tengo intereses especiales que servir. Solo estoy en esto para hacer lo mejor para nuestra nación y estabilizar el barco para el 118º Congreso”, se lee en el documento. Él votó en contra de la certificación de las últimas elecciones y firmó un escrito amicus curiae, instando a la Corte Suprema de Estados Unidos a desestimar los votos electorales válidos.

Pete Sesiones (Texas): es el miembro con mayor antigüedad en la carrera por la presidencia. Sirvió en el Congreso desde 1997 hasta 2019 y luego regresó en 2021. Ha sido presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso y del comité de reglas de la Cámara de Representantes.

Gary Palmer (Alabama): Es el presidente del Comité de Política Republicana, un puesto de liderazgo en la Cámara. Fue miembro fundador de la junta directiva de State Policy Network, un grupo de think tanks de derecha, respaldado por conservadores influyentes, como los hermanos Koch. Votó a favor de anular las elecciones de 2020 y firmó un escrito amicus curiae, pidiendo a la Corte Suprema que desechara los votos electorales de los estados clave.

Dan Meuser (Pensilvania): respaldó a Jordan en su candidatura, pero afirmó que entraría en la carrera por la presidencia del hemiciclo si su compañero no podía reunir suficientes votos. “Lo estoy considerando porque no voy a permitir que este jardín de infancia continúe. Lo haré”, dijo a National Review Online, después de la primera votación fallida de Jordan. Votó en contra de la certificación de las elecciones de 2020 y firmó un escrito amicus curiae, instando a la Corte Suprema a desestimar los votos electorales válidos.

