Estos son los carteles designados como organizaciones terroristas por EE. UU.

Un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), uno de los carteles designados como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos. Foto: AFP - MARVIN RECINOS

El presidente Trump ha firmado una orden que indica al Pentágono que comience a utilizar la fuerza militar contra ciertas pandillas criminales que Estados Unidos ha denominado organizaciones terroristas.

La directiva que el presidente Donald Trump ha dado al Pentágono de empezar a utilizar la fuerza militar contra determinadas bandas, pandillas y carteles latinoamericanos ha puesto en el punto de mira a estos grupos y ha suscitado una serie de preguntas sobre cuestiones legales, la intervención estadounidense en el extranjero y qué...