Estos son los carteles designados como organizaciones terroristas por EE. UU.

Trump ordena al Pentágono ir tras carteles y pandillas: Sinaloa, Jalisco, Tren de Aragua, MS-13 y más en la mira.

Lynsey Chutel | The New York Times
11 de agosto de 2025 - 05:27 p. m.
Un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), uno de los carteles designados como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos.
Un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), uno de los carteles designados como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos.
Foto: AFP - MARVIN RECINOS

El presidente Trump ha firmado una orden que indica al Pentágono que comience a utilizar la fuerza militar contra ciertas pandillas criminales que Estados Unidos ha denominado organizaciones terroristas.

La directiva que el presidente Donald Trump ha dado al Pentágono de empezar a utilizar la fuerza militar contra determinadas bandas, pandillas y carteles latinoamericanos ha puesto en el punto de mira a estos grupos y ha suscitado una serie de preguntas sobre cuestiones legales, la intervención estadounidense en el extranjero y qué...

Por Lynsey Chutel | The New York Times

