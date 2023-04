Explicación de los cargos contra Donald Trump

Esta es una de las pocas fotos que se conocieron de Trump durante su entrega a la justicia, pues no se permitió el ingreso de los medios de comunicación. Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY

El martes, Donald Trump se declaró inocente de 34 delitos graves de falsificación de registros corporativos en primer grado vinculados a la participación del expresidente en un pago de dinero por silencio a la actriz porno Stormy Daniels.

Pero los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan acusaron a Trump de orquestar un plan más extenso para influir en las elecciones presidenciales de 2016 mediante la compra de historias que podrían perjudicar al candidato con el fin de que nunca salieran a la luz.

“El acusado, Donald J. Trump, falsificó registros empresariales de Nueva York con la intención de ocultar una asociación delictuosa para socavar la integridad de las elecciones presidenciales de 2016”, dijo uno de los fiscales, Chris Conroy, en la audiencia de instrucción de cargos de Trump.

Estas son las respuestas a algunas preguntas claves que han surgido a raíz de los acontecimientos.

¿De qué se acusa a Trump

Las acusaciones se remontan a un pago de US$130.000 por silencio que Michael Cohen, el solucionador de Trump, le hizo a la actriz porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña de 2016. El pago, que Cohen dijo que hizo por orden de Trump, acalló la historia de una relación sexual que ella dice haber tenido con Trump.

Estando en la Presidencia, Trump le reembolsó ese dinero a Cohen y ahí es donde el fraude entró en acción, dicen los fiscales. En los registros internos la empresa de Trump clasificó el reembolso a Cohen como gastos legales, en alusión a un acuerdo de retención. Sin embargo, los fiscales afirman que no hubo tales gastos y que el acuerdo de retención era ficticio.

Esos registros sustentan los 34 cargos de falsificación de registros empresariales: 11 cargos implican los cheques, 11 se centran en las facturas mensuales que Cohen presentó a la empresa y 12 tratan de entradas en el libro mayor del fideicomiso de Trump.

¿Por qué es un delito grave?

Falsificar registros empresariales puede ser tipificado como delito menor. Para elevarlo a delito grave, el fiscal Alvin Bragg debe demostrar que la “intención de defraudar” de Trump estaba al servicio de un segundo delito.

En este caso no está claro si Bragg ha llegado a un acuerdo sobre los detalles de ese segundo delito. Durante una rueda de prensa tras la comparecencia, Bragg mencionó una serie de posibles delitos subyacentes, entre los que se destaca la violación de una ley electoral estatal que prohíbe cualquier confabulación para promover “la elección de una persona a un cargo público por medios ilícitos”.

¿Los fiscales necesitan condenar a Trump por un segundo delito?

No. Solo deben demostrar que hubo intención de “cometer u ocultar” un segundo delito. Los fiscales no tienen que acusar a Trump de ningún delito secundario ni demostrar que lo cometió. Pero los fiscales aún no han definido en qué delito o delitos piensan basarse para elevar los cargos a nivel de delito grave.

¿Por qué los fiscales mencionaron otros sobornos?

La oficina de Bragg vinculó a Trump con tres pagos a cambio de silencio. Aunque la acusación solo menciona el acuerdo con Daniels, es probable que los fiscales mencionaran los otros acuerdos para comenzar el trabajo de demostrar que Trump pretendía ocultar un segundo delito.

Además de la acusación, los fiscales presentaron algo que se conoce como declaración de hechos, que hace referencia a los otros sobornos.

Ese documento, que es común en casos complejos de cuello blanco, constituye una especie de índice de lo que los fiscales podrían revelar en el juicio. Y basándose en las pruebas presentadas ante el gran jurado, detalla los dos acuerdos para acallar historias nocivas que implican a The National Enquirer, que tiene vínculos antiguos con Trump.

En el primero, el tabloide pagó US$30.000 a un hombre que trabajó como portero de la Torre Trump. Este afirmaba saber que Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio. El diario determinó después que la afirmación era falsa.

The National Enquirer también le pagó a Karen McDougal, Conejita del Año de Playboy 1998, que quería vender su historia de una aventura con Trump durante la campaña de 2016. Ella llegó a un acuerdo de US$150.000 con el tabloide, que compró los derechos de su historia para suprimirla, algo conocido como “atrapar y matar”.

Los acuerdos sugieren que el pago a Daniels no fue un incidente aislado, sino parte de una estrategia más amplia para influir en las elecciones.

¿Cuál es la pena máxima si Trump es declarado culpable?

Todos los cargos contra Trump son delitos graves de clase E, que son la categoría más baja de delito grave en Nueva York y conllevan una pena máxima de prisión de cuatro años por cargo, aunque si fuera declarado culpable un juez podría darle libertad condicional.

