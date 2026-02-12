Logo El Espectador
Exprisionero colombiano en Venezuela: “Seguimos secuestrados hasta que todos salgan”

Haciendo eco de una frase que le escuchó a un compañero, Manuel Alejandro Tique, trabajador humanitario que estuvo más de un año preso en el país vecino, cuenta cómo vivió el encierro y cómo alcanzó la libertad.

María José Noriega Ramírez
12 de febrero de 2026 - 11:00 a. m.
Manuel Alejandro Tique, acompañado de su papá, Víctor Manuel, y de su hermana, Diana Marcela.
Foto: Archivo particular

Estuvo 10 meses sin medias hasta que un recluso de otro pabellón le hizo llegar un par a través de la ventana. En una celda pequeña, encerrado las 24 horas de los siete días de la semana, casi sin ver la luz del sol, el colombiano Manuel Alejandro Tique estuvo preso más de un año en Venezuela. Vio cómo otros connacionales fueron liberados, se preguntó por qué él no hizo parte de ese grupo, y ahí, en la cárcel Rodeo I, en el estado de Miranda, donde según denuncias ha habido tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de posibles torturas,...

@majonorimnoriega@elespectador.com
