Falleció la peruana María Benito, quien luchó por tener una muerte digna

Imagen de referencia de un paciente recibiendo tratamiento médico.

María Benito fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2014. Desde hace dos años no podía hablar. Empezó a comunicarse con los demás a través de los ojos, usando un dispositivo de seguimiento visual llamado tobii. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo la visión, luego de sufrir un derrame ocular en diciembre pasado. Su temor era quedarse completamente ciega y perder el poco contacto que tenía con el mundo. A raíz de su enfermedad, degenerativa, crónica y que no tiene cura, decidió luchar por morir dignamente. No pidió la eutanasia. Decidió rechazar el tratamiento médico, que no es una acción penalizada.

Tras una sedación paliativa y de desconectarse del respirador mecánico que prolongaba su vida de forma artificial, Benito murió el viernes pasado. De hecho, su deseo era hacerlo el 23 de febrero, cuando cumplió 66 años, pero el área de Cuidados Intermedios del Hospital Rebagliati del Seguro Social de salud le negó esa posibilidad, argumentando objeción de conciencia. Esto, a pesar de que tenía el respaldo judicial para hacerlo.

Su hija, Ketty Solano, quedó como responsable suya. Ante la resistencia de algunos médicos jefes del Seguro Social de Salud de Perú, ella, citada por el diario El País, dijo: “Es inconcebible lo que están haciendo con mi madre. No quieren acatar una medida que ya ha sido tomada. La ley nos asiste. Mi familia está muy indignada porque no se está tomando en cuenta su estado de salud”. Sin embargo, pese a esas barreras, Benito falleció en Lima, acompañada de sus familiares.

El deseo de morir dignamente

El diario El Comercio documentó que Benito empezó a pensar en esta posibilidad desde 2017, y que incluso conversó con su hija sobre viajar a Colombia o a Suiza. Aunque dos años después conoció el caso de Ana Estrada, la primera paciente que se sometió a la eutanasia en Perú, llegó a la conclusión de que llevar un proceso similar al de la psicóloga, que falleció el 21 de abril de este año, sería dispendioso y desgastante. Ahí fue cuando decidió suspender el tratamiento y el 17 de abril del 2023 presentó ante EsSalud un escrito con dicho pedido, amparándose en la Ley General de Salud, que protege el derecho de los pacientes a rechazar o suspender los tratamientos médicos que reciben. La entidad le negó la solicitud y luego acudió a la justicia. La Defensoría del Pueblo exigió que se revaluará esa decisión.

