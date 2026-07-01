Fallo de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la ciudadanía por nacimiento: ¿qué hay que saber?

Manifestantes a favor de la ciudadanía por nacimiento celebran la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Defensores de los derechos civiles y de los migrantes aplaudieron la decisión, pero advirtieron que el miedo causado por la persecución del gobierno de Trump seguiría presente.

El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el decreto del gobierno de Donald Trump que limitaba el derecho a la ciudadanía estadounidense automática de los bebés nacidos en su territorio.

Líderes de los derechos civiles y organizaciones de defensa de los migrantes celebraron la decisión, tomada por 6 votos contra 3, que dijeron que reafirmaba más de un siglo de...