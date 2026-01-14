Logo El Espectador
Por presunta filtración, el FBI allana la casa de una periodista del Washington Post

La reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre la Administración de Donald Trump para y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio.

Redacción Mundo y Agencia EFE
14 de enero de 2026 - 10:57 p. m.
Agentes del FBI, imagen de referencia.
Agentes del FBI, imagen de referencia.
Foto: EFE - SHAWN THEW
El FBI allanó este miércoles la vivienda de una periodista del diario The Washington Post como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados.

El Post calificó la medida de “inusual y agresiva”, al señalar que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en el marco de investigaciones por filtraciones a la prensa.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que la Administración Trump “no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser divulgadas, representen un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación”, en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de X.

Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según informó el propio periódico.

El FBI no investiga a Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal.

Consultado por el mismo diario, el FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuló el pasado abril una política de la anterior Administración de Joe Biden (2022-2025) que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del Gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación.

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 43 minutos
Gestapo.
