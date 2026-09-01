Fernando Cerimedo, el asesor de la derecha latinoamericana preso por intento de asesinato

Fernando Cerimedo (d) y al exjefe de Gabinete de Ministros de Argentina Nicolás Posse en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - Enrique García Medina

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Hasta hace unas semanas, Fernando Cerimedo era un nombre conocido principalmente entre quienes siguen de cerca las campañas electorales y las batallas políticas que tienen lugar en las redes sociales.

En pocos años, el consultor argentino logró posicionarse cerca de dirigentes y candidatos de derecha de varios países de América Latina sin ocupar, en la mayoría de los casos, un lugar demasiado visible.

Hoy está en una cárcel de Bolivia y su nombre está en boca de todos.

Cerimedo se encuentra en prisión preventiva acusado de ser el presunto autor intelectual del ataque contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, quien recibió tres disparos el pasado 17 de agosto frente a un hotel de Santa Cruz. Según las imágenes difundidas por medios locales, los atacantes estaban vestidos de repartidores de comida. “Claramente él quería deshacerse de mí”, declaró Beller desde la clínica donde se recuperaba. Cerimedo niega haber tenido responsabilidad en el intento de feminicidio.

La Justicia boliviana abrió además una causa por supuesto enriquecimiento ilícito y otra por presunta violencia familiar y doméstica. El sábado 29 de agosto, un tribunal ordenó una segunda detención preventiva por seis meses y dispuso su traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

Su detención tuvo repercusiones más allá de las fronteras bolivianas. En Chile, el presidente José Antonio Kast fue consultado este lunes 31 de agosto acerca de su relación con el consultor argentino.

“¿Si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en instancias donde nos hemos cruzado”, reconoció Kast. Sin embargo, negó que Cerimedo haya trabajado en alguna de sus campañas o que su Gobierno actualmente reciba su asesoramiento.

De Argentina a la política regional

Cerimedo, de 45 años, se presenta como especialista en marketing digital y comunicación política. Es fundador de la agencia Numen y ‘La Derecha Diario’, un polémico portal de noticias que con los años se convirtió en un medio de referencia de la derecha argentina y del sector libertario.

Su salto a la primera línea de la política llegó de la mano del actual presidente argentino, Javier Milei.

Durante la campaña presidencial argentina de 2023, Cerimedo formó parte del equipo que trabajó en la estrategia digital del entonces candidato por el partido ultraderechista La Libertad Avanza. Su tarea, sin embargo, no se limitaba únicamente a administrar las redes sociales de un candidato a la Presidencia.

Cerimedo hablaba públicamente de la batalla digital como un terreno en el que había que intervenir y no simplemente comunicar. En una entrevista con la revista ‘Noticias’, en 2022, reconoció que utilizaba lo que denominaba “campaña negativa” y “granjas de trolls”.

Su relación con el presidente argentino se enfrió tras el triunfo electoral. El Gobierno argentino asegura que actualmente no ocupa ningún cargo en la Administración libertaria. Pero registros de ingresos a la Casa Rosada citados por medios argentinos muestran que Cerimedo continuó visitando la sede presidencial después de la llegada de Milei al poder.

Bolsonaro y las “milicias digitales”

Antes de la victoria de Milei, Cerimedo había entablado vínculos con el bolsonarismo en Brasil.

Tras la derrota de Jair Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022, el argentino difundió una transmisión en internet en la que puso en duda la credibilidad de las urnas electrónicas brasileñas.

La Policía Federal de Brasil sostiene que Cerimedo formó parte del denominado “centro de desinformación y ataques al sistema electoral”. Se lo acusa de crear condiciones para impedir la llegada de Lula al poder.

Según los investigadores, archivos utilizados por Cerimedo para denunciar un supuesto fraude fueron usados también por integrantes del círculo de Bolsonaro. Su nombre apareció así dentro de la investigación sobre las llamadas “milicias digitales”.

En este caso, la relación con el bolsonarismo está documentada. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se reunió con Cerimedo en Buenos Aires durante la campaña brasileña de 2022. Investigaciones periodísticas también señalaron contactos entre su estructura digital y miembros del entorno del entonces mandatario.

Un asesor sin cargo en Bolivia

Su relación con Rodrigo Paz volvió a mostrar una característica que se repite en la trayectoria de Cerimedo: la dificultad para definir su rol dentro de los espacios políticos en los que que trabaja.

Cerimedo colaboró con Paz durante la campaña que lo llevó a la Presidencia en 2025 y continuó vinculado a su entorno después de la elección. Pero nunca fue presentado como funcionario ni firmó un contrato con el Estado.

Su presencia provocó controversias dentro del propio Gobierno.

En julio, el entonces ministro de la Presidencia José Luis Lupo reconoció públicamente que Cerimedo asesoraba a Paz. Mientras que el vicepresidente, Edmand Lara, lo definió como un “asesor personal” del mandatario.

Una investigación del sitio de verificación ‘Chequeado’ sostiene que Cerimedo habría participado como asesor externo en la redacción o modificación de al menos dos decretos supremos y una ley relacionados con decisiones del Ejecutivo.

Desde la cárcel, Cerimedo reconoció su amistad con Paz, pero aseguró que nunca tuvo poder dentro del Gobierno.

“Le di consejos al presidente como amigo”, afirmó. También declaró ante la Justicia que su colaboración fue informal y que nunca tuvo decisión sobre ministros o funcionarios.

Paz, por su parte, intenta distanciarse del consultor desde que estalló el caso Beller. Tras el ataque, su Gobierno aseguró que Cerimedo no recibiría ningún tipo de “protección política”.

La huella en Chile

Numen, la agencia de Cerimedo, publicó en 2020, durante el primer proceso constitucional chileno, una encuesta que pronosticaba una elección mucho más ajustada de lo que decían prácticamente todos los estudios locales. Finalmente, la opción “Apruebo” obtuvo cerca del 78% de los votos.

La encuesta fue difundida por figuras de la derecha chilena y se convirtió en una de las primeras apariciones públicas importantes de Cerimedo en ese país.

Investigaciones de medios chilenos mencionan vínculos con personas que participaron en las campañas constitucionales y que luego se incorporaron al entorno de Kast. El actual mandatario chileno, José Antonio Kast, admite que conoce al argentino, pero niega cualquier relación profesional con él.

“En ninguna de mis campañas he trabajado con él”, afirmó Kast este lunes al admitir que Cerimedo pudo haber asesorado a personas involucradas en la campaña del Rechazo de 2020, pero remarcó que no se trató de una campaña organizada por el Partido Republicano.

La ‘Derecha Diario’ y la desinformación como estrategia

El portal comenzó a funcionar en 2021 y rápidamente se alineó con el sector libertario argentino. Con el tiempo expandió su presencia a otros países.

Distintas verificaciones de ‘Chequeado’ documentaron la difusión desde el sitio de información falsa o engañosa sobre temas que iban desde el atentado contra la entonces vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hasta las elecciones brasileñas, el cambio climático y la educación sexual.

Después de la derrota de Bolsonaro, ‘La Derecha Diario Brasil’ difundió el video “Brazil Was Stolen”, que presentaba diferencias entre modelos de urnas electrónicas como una supuesta prueba de fraude. El contenido fue bloqueado por el Tribunal Superior Electoral brasileño.

Al ser consultado sobre algunas de las falsedades publicadas por el portal, Cerimedo las calificó de “chiquilinadas”. Además, cuando se refirió a las campañas digitales, explicó cómo podían utilizarse ‘trolls’ para instalar mensajes y modificar una conversación en las redes.

El método combinaba medios, cuentas en redes sociales y amplificación digital. Un contenido podía aparecer primero en una página, multiplicarse luego mediante cuentas reales o automatizadas y terminar incorporado a la discusión política.

La semana pasada, el diario ‘Folha de S.Paulo’ reveló que cuentas argentinas vinculadas a Cerimedo y a influenciadores cercanos a Milei impulsaron en Brasil una campaña sobre una supuesta “invasión” de inmigrantes marroquíes en el estado de Santa Catarina.

Cerimedo poseía hasta poco antes de su detención el 50% de ‘La Derecha Diario’, según el periódico brasileño.

Un operador entre presidentes

El recorrido de Cerimedo expone una manera de hacer política que no depende necesariamente de ocupar un ministerio, dirigir un partido o aparecer junto al candidato en un acto.

Cerimedo construyó su lugar a través de campañas digitales, medios propios, encuestas, redes sociales y relaciones personales con dirigentes. A veces como asesor reconocido, otras como colaborador externo o simplemente como alguien con acceso al círculo de poder.

Ahora, desde una una cárcel en Bolivia, intenta rebajar la capacidad de su influencia. Asegura que nunca recibió dinero del Estado boliviano, que sus ingresos provienen de sus empresas y que con Rodrigo Paz apenas colaboró como amigo. También rechaza las acusaciones por el ataque contra Nadia Beller y las investigaciones abiertas en su contra.

Será la Justicia la que determine su responsabilidad en esas causas. Pero el caso dejó expuesta la red que Cerimedo construyó durante años entre campañas, dirigentes y estructuras digitales de la derecha latinoamericana: una trama en la que el poder no siempre viene acompañado de un cargo.

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