07 de febrero de 2026 - 05:39 p. m.

¿Fiesta o política? Todos los focos apuntan a Bad Bunny en el Super Bowl

El argumento de que deporte y política no deben mezclarse puede estar a prueba el domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que estará en manos de la superestrella puertorriqueña Bad Bunny, para indignación de la derecha estadounidense.

Agencia AFP

