“¡Corre hijo!”: fiesta religiosa en México termina en masacre captada en video

La celebración religiosa en honor a San Juan Bautista en un barrio de Irapuato, estado de Guanajuato, terminó en tragedia: al menos 11 personas murieron y otras 20 resultaron heridas luego de que un grupo armado irrumpiera en la fiesta y abriera fuego contra los asistentes.

Entre las víctimas mortales hay menores de edad, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que las autoridades están investigando el asesinato, pero descartó la creación de una unidad especial para investigar el crimen. Hasta ahora no hay detenidos por el ataque, según confirmó la Fiscalía de Guanajuato.

🔑 Las claves del ataque en Irapuato, Guanajuato

El ataque ocurrió durante una fiesta patronal con decenas de asistentes. Murieron ocho hombres, dos mujeres y un adolescente de 17 años. Veinte personas fueron hospitalizadas con heridas de bala. La Fiscalía no descarta que haya más víctimas y no hay detenidos de momento. Guanajuato fue el estado con más homicidios en México en 2024.

👉 ¿Por qué importa la masacre de Guanajuato?

El tiroteo refleja la fragilidad de la seguridad en regiones como Guanajuato, donde los cárteles operan con alto nivel de impunidad. A pesar de los reportes oficiales de una baja en los homicidios, el estado sigue encabezando las cifras de violencia letal en México.

Guanajuato, una de las regiones más afectadas por el crimen organizado, encabezó las cifras de homicidios dolosos en 2024 con 3.151 casos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La masacre eleva la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien prometió pacificar el país y había resaltado que los homicidios en el estado habían descendido.

🎤 Lo que dicen sobre lo visto en Irapuato

“Fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

📌 Los detalles del ataque en Guanajuato

El ataque ocurrió en una vivienda del Barrio de San Juan en Irapuato, donde decenas de personas bailaban al ritmo de la banda San Cristóbal cuando comenzaron los disparos. Un video viralizado en redes muestra el momento exacto del tiroteo: la música se interrumpe y se oyen gritos desesperados como “¡mi niño!” y “¡corre hijo, corre!”.

Lo que ocurrió en Irapuato, Guanajuato, no fue un simple hecho de inseguridad, es terrorismo en su máxima expresión.



Hace unos días Claudia Sheinbaum decía que México era factor de paz. No se puede ser más cínica, México es un infierno gracias a la ineptitud y/o complicidad de… pic.twitter.com/wrEmOJI0LM — Arturo Villegas (@ArturoVillegasQ) June 25, 2025

La Fiscalía estatal reportó que cuatro personas murieron en el lugar y otras fallecieron mientras eran trasladadas a hospitales.

