Fin de USAID: Marco Rubio notifica el cese de operaciones total de la agencia

Manifestantes participan en un simulacro de muerte en el edificio Cannon del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, EE. UU., el 26 de febrero de 2025. Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Era cuestión de tiempo para que la pausa administrativa en la que entro la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, fuera definitiva y este martes se hizo oficial.

Con un comunicado del Departamento de Estado titulado “Making Foreign Aid Great Again”, el titular de esta cartera, Marco Rubio, notificó que hoy cesó por completo el flujo de asistencia internacional de la agencia.

“Más allá de la creación de un complejo industrial de ONG de alcance mundial a expensas de los contribuyentes, USAID tiene poco que mostrar desde el fin de la Guerra Fría. Los objetivos de desarrollo rara vez se han cumplido, la inestabilidad ha empeorado con frecuencia y el sentimiento antiestadounidense no ha hecho más que crecer”, reza el comunicado.

Según las palabras de Rubio, una de las fallas más grandes del modelo de la extinta agencia es que los países beneficiados "no suelen corresponder" a Estados Unidos.

“Los únicos que vivían bien eran los ejecutivos de las innumerables ONG, que a menudo disfrutaban de estilos de vida de cinco estrellas financiados por los contribuyentes estadounidenses, mientras que aquellos a quienes pretendían ayudar quedaban aún más rezagados. Esta era de ineficiencia, sancionada por el gobierno, ha llegado oficialmente a su fin”, continúa.

Según las palabras de Rubio, la financiación extranjera estará puesta de aquí en adelante en pro de los intereses nacionales. El resto de programas que no fueron desmantelados o que sigan funcionando, serán administrados por el Departamento de Estado.

“USAID promocionó sus programas como una organización benéfica, en lugar de como instrumentos de la política exterior estadounidense destinados a promover nuestros intereses nacionales. Con demasiada frecuencia, estos programas promovieron ideales y grupos antiestadounidenses”, continúa el comunicado, que critica constantemente el modelo de la agencia.

Según The New York Times, dos expresidentes, Barack Obama y George W. Bush, hicieron llegar a los empleados de USAID durante sus últimos días de funcionamiento, saludos y agradecimientos por su servicio en la agencia.

Puede traer más de 14 millones de muertes

En contraste, más de 14 millones de personas en situación de vulnerabilidad en todo el mundo, un tercio de ellas niños pequeños, podrían morir debido al desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense por parte del gobierno Trump, según una investigación publicada el martes en la revista Lancet.

“Para muchos países de ingresos bajos y medios, el impacto resultante sería comparable en escala a una pandemia global o a un conflicto armado importante,” dijo en un comunicado Davide Rasella, coautor del estudio e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona.

USAID proporcionaba más del 40% por ciento del financiamiento humanitario mundial hasta que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com