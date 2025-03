¿Fin del idilio? Revelan acalorada pelea de Musk contra el gabinete de Trump

El asesor principal del presidente de Estados Unidos, Elon Musk. Foto: EFE - SHAWN THEW

No han pasado dos meses desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y ya han comenzado a surgir grietas en la unidad en torno a su gabinete. El detonante no sería otro que su asesor estrella: Elon Musk.

El punto de quiebre habría llegado en la última reunión de gabinete de Trump en la Casa Blanca, donde el magnate, dueño de Tesla y X, se habría despachado contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por presuntamente no haber realizado suficientes despidos en su departamento.

Cabe resaltar que Musk es el director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de optimizar los recursos del Estado y reducir su aparato burocrático.

“Rubio dijo que Musk no estaba siendo sincero. ‘¿Qué pasa con los más de 1.500 funcionarios del Departamento de Estado que se jubilaron anticipadamente en virtud de indemnizaciones? ¿No contaban como despidos?’ Preguntó, sarcásticamente, si Musk quería que volviera a contratar a todas esas personas solo para poder hacer un espectáculo despidiéndolas de nuevo”, relata The New York Times sobre la reunión.

Después de esto, la discusión entre ambos continuó durante varios minutos, con ataques mutuos a la gestión del otro, mientras Trump observaba con los brazos cruzados. Finalmente, cuando decidió intervenir, lo hizo para defender a Rubio, alegando que estaba haciendo “un gran trabajo” y que aún tenía muchas tareas por delante.

Según el diario estadounidense, esta reunión marcaría un antes y un después en la administración de Trump: “Fue el primer indicio significativo de que Trump estaba dispuesto a poner algunos límites a Musk, cuyos esfuerzos han sido objeto de varias demandas y han suscitado inquietudes entre los legisladores republicanos, algunos de los cuales se han quejado directamente al presidente”.

Trump habría afirmado que apoya totalmente la gestión de Musk, pero sugirió que podría ser momento de “refinar un poco su enfoque”. En la reunión, también elogió al director del DOGE y a los miembros del gabinete presentes.

Sin embargo, el encontronazo no fue solo con Rubio. La historia del Times también relata un roce con el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien se quejó de que los funcionarios de Musk estarían intentando despedir a los controladores aéreos bajo su cargo.

“¿Qué se supone que debo hacer?”, dijo Duffy. “Tengo múltiples accidentes aéreos con los que lidiar ahora, ¿y su gente quiere que despida a los controladores de tráfico aéreo?”, afirma el diario.

Musk lo tildó de mentiroso y lo instó a dar los nombres de sus funcionarios, para luego acusarlo de tener en las torres de control “personas contratadas en el marco de programas de diversidad, equidad e inclusión”.

El artículo también menciona quejas del secretario para Asuntos de Veteranos, Doug Collins.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, respondió al diario sobre la reunión: “Fue excelente y productiva. Los miembros del equipo discutieron medidas para reducir costos y personal en todo el gobierno federal. Todos están trabajando como un solo equipo para ayudar al presidente Trump a cumplir su promesa de hacer que nuestro gobierno sea más eficiente”.

Por su parte, Trump dedicó un extenso mensaje en Truth Social refiriéndose al cambio de enfoque del DOGE: “Decimos ‘bisturí’ en lugar de ‘hacha’. La combinación de Elon, DOGE y otras grandes personas podrá lograr cosas a un nivel histórico”.

