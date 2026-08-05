Fiscal y director de la DEA, en la delegación de EE. UU. para posesión de De la Espriella

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles los nombres que conformarán su delegación oficial para asistir a la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien durante la campaña recibió el respaldo del mandatario republicano.

El fiscal general interino, Todd Blanche, encabezará la delegación que viajará al acto que se llevará a cabo el próximo viernes, 7 de agosto, en Cali (Valle del Cauca).

A él lo acompañarán Hugo Guevara, encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, y el congresista Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes.

Vale la pena recordar que Washington no tiene un embajador en propiedad en Colombia desde 2022; sin embargo, se espera que próximamente Nate Morris sea confirmado por el Congreso de Estados Unidos para ser el delegado en Bogotá.

Justo este miércoles, Morris compareció ante el Legislativo para detallar sus planes en caso de que su nominación sea exitosa. El nominado afirmó que entre los planes del próximo presidente De la Espriella está sacar a Colombia de la iniciativa de la Ruta de la Seda liderada por China. “Todas las naciones tienen que tomar una decisión, si es Estados Unidos o China, con quien quieren hacer negocios”, dijo Morris.

Asimismo, a Cali vendrán funcionarios de alto perfil en materia de control de estupefacientes, una de las áreas estratégicas en la relación bilateral. Estarán, por ejemplo, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Ante la ausencia del secretario de Estado, Marco Rubio, se supo este miércoles que a la delegación se unirán Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente, J. D. Vance, y Viviana Bovo, subsecretaria adjunta principal interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Finalmente, vendrán Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, y Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

También vale la pena resaltar que el senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano y quien participó como observador durante las elecciones, no formará parte del grupo de asistentes. Esto respondería a la necesidad de quedarse en Washington para votaciones clave en el Congreso.

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