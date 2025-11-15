Logo El Espectador
Estas son las primeras imágenes del USS Gerald Ford en el Caribe

Estados Unidos publicó las primeras imágenes del USS Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, tras su llegada al Caribe.

Redacción Mundo
15 de noviembre de 2025 - 02:09 a. m.
Estados Unidos publicó las primeras imágenes del USS Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, tras su llegada al Caribe.
Foto: Suboficial Gladjimi Balisage

Por Redacción Mundo

