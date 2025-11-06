Fracasó en Senado de EE. UU. intento por frenar acciones de Trump contra Venezuela

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @SecWar del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que muestra un nuevo ataque contra "un buque" que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental. Foto: EFE - @SecWar

Una resolución destinada a impedir un posible ataque militar en territorio venezolano por parte de la Administración del presidente Donald Trump fracasó este jueves en el Senado.

La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra, dejando vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico Oriental que se están llevando a cabo desde agosto pasado.

La norma tenía posibilidades casi nulas de ser implementada, no solo porque tendría difícil superar un siguiente obstáculo en la Cámara de Representantes, sino porque también debía ser ratificada por el propio Trump.

El bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que la Administración informara detalles sobre los ataques contra lanchas en aguas internacionales.

El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, presentó la iniciativa con el apoyo de algunos republicanos, argumentando que están “cansados de que el Congreso abdique todo el poder de forma solemne sobre un presidente”.

Durante los últimos dos meses, el Departamento de Guerra ha oficializado el derribo de más de 20 embarcaciones supuestamente cargadas de droga y la eliminación de más de sus 66 tripulantes, a los que han vinculado a organizaciones criminales.

El propio Trump volvió a asegurar ayer en el America Business Forum (ABF) en Miami que estas embarcaciones están ligadas al tráfico de fentanilo hacia EE.UU. y que el Gobierno de Nicolás Maduro está integrado en carteles del narcotráfico.

