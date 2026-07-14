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Galán se reúne con Mamdani en Nueva York, ¿de qué hablaron?

Galán y Mamdani abordaron en Nueva York los principales retos urbanos de ambas capitales, desde la seguridad hasta la integración del metro con los sistemas de buses y la política de vivienda.

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Redacción Mundo
14 de julio de 2026 - 11:18 p. m.
Galán con Mamdani en Nueva York.
Galán con Mamdani en Nueva York.
Foto: CarlosFgalan
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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió este martes con su homólogo neoyorquino, Zohran Mamdani, con miras a comparar las experiencias de ambas ciudades en términos de atención a primera infancia, seguridad, gestión del tráfico, vivienda y un sistema de transporte que integre metro y buses.

El encuentro, llevado a cabo en Estados Unidos, fue confirmado por el mandatario bogotano en su cuenta de X, en donde compartió una foto de ambos cerrando con un “Buen encuentro, seguiremos compartiendo experiencias en beneficio de Bogotá y Nueva York”.

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Por Redacción Mundo

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