Galán se reúne con Mamdani en Nueva York, ¿de qué hablaron?

Galán con Mamdani en Nueva York. Foto: CarlosFgalan

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió este martes con su homólogo neoyorquino, Zohran Mamdani, con miras a comparar las experiencias de ambas ciudades en términos de atención a primera infancia, seguridad, gestión del tráfico, vivienda y un sistema de transporte que integre metro y buses.

El encuentro, llevado a cabo en Estados Unidos, fue confirmado por el mandatario bogotano en su cuenta de X, en donde compartió una foto de ambos cerrando con un “Buen encuentro, seguiremos compartiendo experiencias en beneficio de Bogotá y Nueva York”.

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