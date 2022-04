Geraldo Alckmin, el elegido por Lula para derrotar a Bolsonaro en las elecciones

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (d), del partido de los Trabajadores (PT) posa junto al exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin (i), del partido Socialista Brasileño (PSB). Foto: Sebastiao Moreira

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva designó al centrista Geraldo Alckmin como su fórmula vicepresidencial para disputar las elecciones de octubre contra Jair Bolsonaro. La designación de Alckmin, exrival político de Lula, se dio en el marco de una alianza entre el Partido de los Trabajadores (PT) del líder izquierdista y el Partido Socialista Brasileño (PSB), al que se afilió recientemente el político centrista.

“Necesitamos la experiencia de Alckmin y mi experiencia para arreglar Brasil”, dijo Lula ante la prensa en un evento en São Paulo.“Tengo certeza de que el Partido de los Trabajadores aprobará su nombre como candidato a vice”, le dijo el exmetalúrgico a Alckmin.

La elección presidencial se anticipa polarizada entre Lula, que lidera las intenciones de voto, y el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. No obstante, no cuenta con una “tercera vía” fuerte. El exmandatario aún no ha confirmado su candidatura para competir por su tercer mandato, aunque se ha mostrado cada vez más en ese rol. El plazo oficial para registrar las candidaturas empieza el 20 de julio.

Alckmin, quien es cofundador del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) de Fernando Henrique Cardoso y figura del PSB desde marzo, enfrentó a Lula en las elecciones de 2006 y perdió por un amplio margen durante la segunda vuelta. Hoy, quien fuera gobernador de São Paulo entre 2001-2006 y 2011-2018, es la apuesta de Lula para ampliar su base electoral.

Alckmin, de 69 años, prometió “sumar esfuerzos” para “reconstruir” y “redemocratizar” el país, “ante un gobierno que atenta contra la democracia y contra las instituciones”. El precandidato a la vicepresidencia podría ayudar a atraer electores de centro y a muchos disgustados por los escándalos de corrupción que marcaron los últimos años del PT en el gobierno (2003-2016).

“Dos fuerzas que tienen proyectos diferentes, y que tienen iguales principios, pueden juntarse en un momento en que el pueblo lo necesita”, justificó Lula, que destacó la rivalidad “civilizada” del pasado. “Hoy tenemos una política de odio, en la que el adversario es enemigo, y no es para vencer, sino para abatir”, lamentó Lula en alusión al gobierno de Bolsonaro.

“Esa fórmula” entre ambos políticos, “si es formalizada, no es solo para disputar las elecciones. Tal vez ganarlas sea más fácil que la tarea que tenemos por delante para recuperar este país”, añadió el izquierdista. Una encuesta de Datafolha publicada en marzo indica que el expresidente lidera la carrera al Palacio de Planalto con 43% de la intención de voto en la primera vuelta del 2 de octubre, seguido por Bolsonaro, con 26%.

