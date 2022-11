Gerente de un Walmart y autor del séptimo tiroteo en una semana en EE. UU.

Un grupo de personas habla cerca de un monumento a las víctimas de un tiroteo masivo en el Walmart Supercenter en Chesapeake, Virginia. Foto: EFE - SHAWN THEW

En vísperas del Día de Acción de Gracias, que se festeja este jueves, Estados Unidos pasa de nuevo por la conmoción a causa de un tiroteo masivo, esta vez en la ciudad de Chesapeake, sur del estado de Virginia.

Un gerente de tienda de la cadena de almacenes Walmart, que trabajaba con la empresa desde 2010, abrió fuego en uno de los puntos de venta.

El lugar estaba lleno de clientes en preparación para la festividad (que da pie para la jornada de descuentos llamada “Black friday”). El hombre, identificado como Andre Bing, de 31 años, mató a seis personas e hirió a por lo menos otras cuatro. Posteriormente, Bing, que estaba armado con una pistola y varios cargadores, se suicidó.

Sugerimos: Estados Unidos y el control de armas poselecciones

“Debido a otro acto de violencia horrible y sin sentido, ahora habrá aún más mesas en todo el país que tendrán sillas vacías este Día de Acción de Gracias”, dijo el presidente Joe Biden.

Según las cifras de Gun Violence Archive, el ataque en Chesapeake es el séptimo tiroteo masivo (entendido como un ataque contra cuatro personas o más) que ocurre en la última semana en Estados Unidos.

Además, como reporta la AFP, es el segundo este mes en el estado de Virginia: tres estudiantes de la Universidad de Virginia que jugaban en su equipo de fútbol fueron asesinados el 13 de noviembre por un compañero de clase.

Briana Tyler, una empleada de Walmart, sobrevivió al ataque y describió las escenas de terror que se vivieron cuando el atacante entró en una sala de descanso del personal y empezó a disparar. “No estaba apuntando a nadie específicamente”, dijo Tyler a la cadena ABC, citada por la AFP. “Literalmente comenzó a disparar en toda la sala de descanso y vi a varias personas caer al suelo”.

La empleada contó que el hombre armado la miró directamente y disparó, pero falló por apenas unos centímetros. “No dijo una palabra, no dijo nada en absoluto”, señaló Tyler.

La misma persona indicó que el gerente en cuestión tenía reputación de tener un carácter difícil. “Siempre pasaba algo con él” o “tenía un problema con alguien”, dijo. Sin embargo, “nunca hubiera pensado que haría algo así”.

Tiroteos, en aumento

El tiroteo en Walmart ocurrió apenas tres días después de que Anderson Lee Aldrich presuntamente atacara un bar LGBT en Colorado Springs, Colorado, que dejó cinco personas muertas.

El señalado compareció este lunes ante un tribunal, en el que se identificó como persona no binaria, hecho que, según la Fiscalía, no tendrá incidencia en el rumbo del caso. El sospechoso, de 22 años, no ha sido acusado formalmente, pero las autoridades lo mantienen detenido bajo sospecha de asesinato.

Sugerimos: Señalado por tiroteo en bar LGBT en EE. UU. se identificó como persona no binaria

De Aldrich se supo que el año pasado fue arrestado por una amenaza con bomba y otras armas, lo que habría permitido que se le retiraran bajo el amparo de la ley de “bandera roja”. Sin embargo, eso no ocurrió: como no hubo cargos formales el caso se cerró. Además, El Paso, condado en el que ocurrió la masacre, es uno de los que se han declarado santuarios para la Segunda Enmienda en Estados Unidos: básicamente que han adoptado medidas para impedir la aplicación de un mayor control de armas.

De acuerdo con Gun Violence Archive, en lo corrido del año en el país ha habido más de 600 tiroteos masivos, 17.000 muertes con arma de fuego, más 1.300 disparos no intencionales, 33.100 lesiones y más de 5.100 menores de edad involucrados como víctimas.

Datos recogidos por el Washington Post muestran que los tiroteos masivos han ido en aumento en los últimos años. “En 2021, ocurrieron casi 700 incidentes de este tipo, un salto de los 610 en 2020 y 417 en 2019. Antes de eso, los incidentes no habían superado los 400 anuales desde que Gun Violence Archive comenzó a rastrear en 2014″, cita el medio estadounidense.

*Con información de AFP*

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.