Germán Samper: del Museo del Oro a Brasil, la arquitectura hecha para la gente

De la Ciudadela Colsubsidio en Bogotá a los paisajes urbanos de Brasil: Germán Samper dejó un testimonio que trasciende fronteras. Su exposición “Los viajes y el tiempo: Brasil” es un viaje íntimo por la esencia de la arquitectura latinoamericana.

Juliana Valentina Vélez
23 de septiembre de 2025 - 08:23 p. m.
Los trazos de Brasil en la obra del arquitecto colombiano Germán Samper.
Foto: Archivo Particular

La obra de Germán Samper (1924–2019), arquitecto de proyectos emblemáticos en Colombia como la Ciudadela Colsubsidio, el Museo del Oro, la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Centro de Convenciones de Cartagena, entre muchos otros, sigue vigente. Su nueva exposición póstuma, “Los viajes y el tiempo: Brasil”, deleitó a los asistentes de la instalación hecha por el Instituto de Cultura de Brasil en Colombia (IBRACO) con el apoyo de Catalina Samper, hija del autor

Durante tres décadas, el arquitecto recorrió el gigante suramericano, contemplando la...

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
