Gobierno de EE. UU. pide a sus ciudadanos no viajar a estas regiones de Colombia

Dentro de las recomendaciones, el Gobierno de Estados unidos aconseja a sus ciudadanos preparar un plan de contingencia para situaciones de emergencia así como no hacer uso del transporte público en Colombia. Foto: Agencia Bloomberg

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta para que sus ciudadanos eviten viajar a ciertas regiones de Colombia que considera riesgosas por la delincuencia, el secuestro y el terrorismo.

“Los delitos violentos, como el homicidio, el asalto y el robo a mano armada, están muy extendidos. Las actividades delictivas organizadas, como la extorsión, el robo y el secuestro, son comunes en algunas áreas”, dice el informe.

El Departamento de Arauca, Cauca (excluyendo Popayán) y Norte de Santander son los sitios donde el Departamento de Estado aconseja no viajar a sus conciudadanos. En el documento se advierte también los peligros de visitar la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, zonas en la que se considera alto riesgo de secuestros o detención al cruzar a Venezuela desde Colombia.

¿Qué dice la alerta del gobierno estadounidense sobre Colombia?

“Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a la frontera entre Colombia y Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses corren el riesgo de ser detenidos al cruzar a Venezuela. La frontera entre Colombia y Venezuela no está claramente marcada, y los ciudadanos estadounidenses no deben acercarse a la frontera debido al riesgo de cruzar a Venezuela accidentalmente. Los ciudadanos estadounidenses que intentan entrar en Venezuela sin visado han sido acusados de terrorismo y otros delitos graves y detenidos durante largos períodos. Para obtener más información, consulte el Aviso de Viajes a Venezuela”, puntualiza la alerta oficial del gobierno norteamericano.

Algunos puntos señalados en la alerta emitida por EE. UU.

El gobierno norteamericano explica que si el viajero decide viajar a Colombia deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Los empleados del gobierno de EE. UU. no pueden usar motocicletas. Además no pueden llamar a los taxis callejeros ni usar autobuses públicos.

Evitar las zonas de protesta y las multitudes.

Supervisar los medios de comunicación locales para los eventos de última hora y ajuste sus planes en función de la nueva información.

Los empleados del gobierno de EE. UU. deben cumplir con las restricciones señaladas: “no se les permite viajar por carretera entre la mayoría de las ciudades principales”

Mantener un perfil bajo.

Las zonas fronterizas terrestres de Colombia están prohibidas para el personal del gobierno de los Estados Unidos, a menos que se autorice específicamente.

Ser consciente de lo que le rodea.

Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas y facilitar su localización en caso de emergencia.

Seguir al Departamento de Estado en Facebook y Twitter y revisar el Informe de Seguridad del País para Colombia.

Revisa la lista de verificación del viajero.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no recomienda visitar estas regiones de Colombia?

El gobierno manifiesta que El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular (FARC-EP) y las organizaciones terroristas de Segunda Marquetalia, así como el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, continúan operando y llevando a cabo ataques en Colombia.

Así mismo, la alerta indicó que las manifestaciones tienen lugar regularmente en todo el país refiriéndose a las manifestaciones públicas por razones políticas o económicas incluyendo los cierres de carreteras o autopistas que pueden reducir, de manera significativa, el acceso al transporte público así como los viajes entre ciudades.

“Pueden atacar con poca o ninguna advertencia, apuntando a centros de transporte, mercados/centros comerciales, instalaciones del gobierno local, comisarías de policía, instalaciones militares, hoteles, clubes, restaurantes, aeropuertos y otras áreas públicas. Si bien los terroristas no han atacado específicamente a ciudadanos privados de los Estados Unidos, los ataques podrían resultar en víctimas no deseadas”, señala el gobierno de Estados Unidos.

