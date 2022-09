Gobierno Petro niega haber ofrecido negociación a Nicaragua sobre fallo de la CIJ

Colombia fue blanco de críticas por no presentarse a la sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se votó sobre la situación de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega. Foto: Afp y Efe

Fuentes del gobierno colombiano le comentaron a Blu Radio que sí se buscó la liberación de presos políticos en Nicaragua como un gesto para avanzar en el restablecimiento de las relaciones bilaterales. Sin embargo, aclararon que a cambio de esa liberación de presos no se ofreció ningún tipo de negociación sobre acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El pronunciamiento se dio luego de una publicación del diario El Confidencial de Nicaragua, en el que afirmaron que William Grigsby Vado, uno de los principales propagandistas del régimen Ortega, sostuvo en su programa de Radio Primerísima, que Petro le habría propuesto al gobierno de Ortega que Colombia reconocería el fallo de La Haya a cambio de liberar a algunos de los presos políticos que están en las cárceles de El Chipote (Nicaragua).

“El tema de la liberación de presos políticos y del manejo del fallo de La Haya se han tratado de forma absolutamente independiente”, le comentaron fuentes del Gobierno a Blu Radio. Agregaron que el tema hace parte de la nueva agenda del canciller Álvaro Leyva de buscar la paz no solo en Colombia, sino también en el exterior.

¿Cómo comenzó todo este asunto?

Colombia fue blanco de críticas por no presentarse a la sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se votó sobre la situación de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega. En un principio, explicaron que Colombia no votó en la OEA porque aún no se había posesionado de manera formal el nuevo embajador ante la organización.

Sin embargo, días después, se conoció en un informe de Noticias Caracol que el gobierno de Gustavo Petro sabía de la sesión extraordinaria de OEA sobre Nicaragua y eligió ausentarse. Dos días después, la Cancillería emitió un comunicando explicando que Colombia tenía una operación humanitaria en curso que podría comprometerse. Sin embargo, no dio más detalles sobre este asunto.

La semana pasada, el periodista Daniel Coronell sostuvo en La W que Colombia estaba tratando de negociar con Nicaragua la aplicación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que los pescadores raizales de San Andrés puedan seguir trabajando “en las aguas que La Haya le entregó a Nicaragua en 2012″, comentó Coronell.

Sin embargo, habría una segunda razón: como lo mencionaron en el diario Confidencial este martes, Coronell sostuvo en una columna publicada el 4 de septiembre en la revista Cambio, que Colombia estaría adelantando una gestión humanitaria ante el gobierno de Ortega para lograr la liberación de al menos 14 presos políticos, entre ellos los que se encuentran los excandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora Barberena y Félix Madariaga.

“El Gobierno colombiano sigue convencido en que puede lograr esa liberación de presos políticos y se asegura que habrá insistencia en ese camino como un gesto humanitario que debe tener el país centroamericano”, se lee en la publicación de Blu Radio.

