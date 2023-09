Golpe de Estado en Chile: lo que nos cuentan los documentos desclasificados

El gobierno de Salvador Allende en Chile empezó en 1970 y terminó con el golpe de Estado en 1973. Foto: AP - Eduardo Di Baia

El gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Joe Biden, publicó documentos secretos sobre el golpe de Estado en Chile. Se trata de los informes diarios que recibió el entonces presidente Richard Nixon del 8 al 11 de septiembre de 1973.

Según los documentos, al Nixon se le informó días antes de la posibilidad de una operación en contra del gobierno de Salvador Allende y que varias “unidades militares clave” apoyan la intentona de golpe.

En el documento del 8 de septiembre, los asesores de Nixon detallan que Allende considera que sus seguidores no tienen armas suficientes para enfrentarse al Ejército, y que la única solución posible es política. “(Allende) está preocupado por las presiones de la oposición y, en especial, por las intenciones del Ejército”, señala el informe.

El 11 de septiembre, el día del golpe, los servicios de inteligencia estadounidenses avisaron del apoyo de sectores clave del Ejército a la intentona, pero advirtieron de que los militares podrían no tener “un plan efectivo y coordinado para aprovechar la extendida oposición civil” al Gobierno chileno.

Mientras, “el presidente Allende, por su parte, todavía tiene esperanzas de que postergar una decisión evite el conflicto”, se lee en el documento. En la tarde de ese día, el presidente socialista se suicidó, lo que dio paso a la dictadura de Pinochet, que duró 17 años y dejó más de 3.000 oponentes políticos muertos o desaparecidos.

📝 Sugerimos: ¿Quién paga realmente los buses que llevan migrantes desde la frontera de EE. UU.?

Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación de Chile del Archivo Nacional de Seguridad en Washington y autor de Pinochet desclasificado: Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile, estima que “no hay revelaciones ni informaciones importantes en esos documentos, pero han salido muchos otros documentos en estos años, incluyendo los documentos operacionales de la CIA y otros que son de la Casa Blanca” que sí son de mucho interés.

Para este investigador, lo más importante en esos documentos es una llamada telefónica entre el presidente Nixon y su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, en los días posteriores al golpe.

“Nixon dice a Kissinger que, sobre el rol de los Estados Unidos, ‘no se pueden ver nuestras manos’. Y Kissinger responde: ‘Bueno, no lo hicimos nosotros’. Con eso se refería al hecho de que los agentes de los Estados Unidos no estaban ahí al lado de los militares el 11 de septiembre, ayudándoles en el golpe de Estado. Y sigue Kissinger. ‘Quiero decirle que los ayudamos”, sostiene Peter Kornbluh.

Pese a que no hay pruebas de una implicación directa de Nixon en el golpe, miles de documentos que se han ido desclasificando desde el mandato de Bill Clinton (1993-2001) han demostrado la profunda hostilidad de Nixon y de su mano derecha Henry Kissinger hacia Allende desde antes que asumiera el cargo, además de que la CIA apoyó y financió a grupos para desestabilizar al Ejecutivo.

📰 También recomendamos: Cuando Allende visitó Colombia: un encuentro entre ideologías y unión regional

“Estados Unidos creó las mejores condiciones posibles para fomentar el caos, desestabilizar la economía, crear problemas grandes contra Allende y su gobierno”, agregó el experto.

La desclasificación de documentos estadounidenses sobre la dictadura en Chile es una demanda histórica del país latinoamericano. A comienzos de agosto, el embajador chileno en Washington, Juan Gabriel Valdés, dijo a EFE: “Nosotros todavía no conocemos lo que el presidente Richard Nixon vio en su escritorio en la mañana del golpe militar y cómo se le informó de que el golpe militar había sucedido”.

Algunos parlamentarios socialistas chilenos hicieron un pedido mediante la embajada de Estados Unidos para que se desclasifiquen miles de documentos que van de 1970 a 1994, pues según ellos hay ciertos puntos que deben esclarecerse.

“Hay documentos sobre el caso Orlando Letelier y Ronni Moffitt (su colaboradora) que fueron asesinados en las calles de Washington D. C. por agentes de la DINA. Esto es un acto de terrorismo internacional que fue ordenado por Pinochet. Mis fuentes me han dicho que hay un borrador de un juicio contra él para juzgarlo. Toda la evidencia se encuentra en un lugar. Obviamente, esto puede ser relevante inmediatamente, pues en Chile hay un debate sobre el carácter de Augusto Pinochet, sobre su rol, etc. Obviamente, Pinochet fue el violador más grande de los derechos humanos y los Estados Unidos tienen documentos que demuestran que era muy corrupto”, señaló el experto.

📌 Le puede interesar: Marruecos llora a las víctimas del peor terremoto en 100 años

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.