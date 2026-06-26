Gregory Meeks, principal demócrata de política exterior, felicita a De la Espriella

Gregory Meeks, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Foto: EFE - SEBASTIAN ELIAS UTH

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Siguen llegando las felicitaciones para el presidente electo Abelardo de la Espriella y esta vez desde el Capitolio de Estados Unidos. Gregory Meeks, uno de los demócratas con mayor peso en política exterior dentro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se sumó y felicitó al futuro mandatario.

Meeks es el demócrata de mayor trayectoria en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y es el encargado de coordinar la estrategia de los demócratas en temas de política exterior, defensa de la democracia, ayuda internacional, sanciones, comercio exterior y supervisión del Departamento de Estado.

“Felicito al pueblo colombiano por hacer oír su voz a través del proceso democrático. Colombia sigue siendo uno de nuestros socios más importantes en el hemisferio”, escribió Meeks.

Teniendo en cuenta el peso de Meeks en asuntos exteriores y su propia bancada, su disposición para trabajar con el gobierno entrante puede resultar clave, puede interpretarse como una señal de disposición a mantener una relación de trabajo con el gobierno entrante, pese a las diferencias partidistas en Washington. “Espero que podamos fortalecer nuestro compromiso compartido con la prosperidad económica, la seguridad y los valores democráticos”, añadió.

Cabe recordar que De la Espreilla ya cuenta con pleno respaldo republicano, tanto desde la Casa Blanca como en el Capitolio. Los parlamentarios Bernie Moreno y María Elvira Salazar hicieron presencia en Colombia durante la segunda vuelta presidencial.

Será importante también tener el nombre de Meeks en cuenta para las elecciones de medio término que enfrentará Estados Unidos en noviembre, pues de conseguir mayorías en la reconfiguración del Congreso, Meeks pasaría a ser el presidente del comité de exteriores y su disposición a trabajar con el gobierno de De la Espriella puede cobrar aún más relevancia.

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