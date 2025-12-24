Logo El Espectador
Groenlandia, una vieja obsesión de Trump en su disputa con China

Si bien Estados Unidos ha querido comprar en varias ocasiones esta isla del Ártico, Trump ha fortalecido su retórica al respecto, al punto de nombrar un enviado especial, leal a sus intereses, para allá.

María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
24 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Vista aérea de Nuuk, capital de Groenlandia, cuya política exterior y de defensa depende de Dinamarca.
Vista aérea de Nuuk, capital de Groenlandia, cuya política exterior y de defensa depende de Dinamarca.
Foto: AFP - ODD ANDERSEN

Groenlandia es una vieja obsesión de Donald Trump. En 2019, en su primer mandato, se le escuchó decir que la quería comprar. Ahora, tras casi un año de haber llegado otra vez a la Casa Blanca, su discurso se ha vuelto más combativo. El nombramiento del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como su enviado especial provocó rechazo en la isla y en Europa, que en medio de la guerra de Ucrania vive momentos retadores en materia de defensa y economía. A la sombra está la tensa relación de Nuuk (capital de Groenlandia) con Washington, sobre todo...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
