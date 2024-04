Habló la familia de colombianos que aparecieron en bolsas en México: esto dijeron

Foto de archivo. Un vehículo de carga calcinado tras los enfrentamientos de fuerzas federales con grupos armados, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa (México). Foto: EFE - Juan Carlos Cruz

Hace un mes, tres colombianos fueron hallados sin vida en México, junto a una cartulina en la que estaba un mensaje firmado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que alertaba sobre la erradicación de extranjeros involucrados en el préstamo conocido como “gota a gota”. Los familiares de las víctimas aseguraron, en diálogo con Citytv, que los connacionales viajaron a México en diciembre de 2023 con el objetivo de ir a Estados Unidos a trabajar.

“Les propusieron un trabajo y ellos se fueron. Al llegar allá, siempre nos contaron que estaban trabajando en una bomba de gasolina, que estaban bien. Nunca hubo una queja”, relató Ana María González, hermana de una de las víctimas.

Un día los tres dejaron de comunicarse. Sus familiares, extrañados por la situación, trataron de contactarlos, pero como no recibían mensajes ni llamadas, pensaron que tal vez los tres colombianos habían cruzado la frontera hacia Estados Unidos. “Pasó el tiempo. Esperamos y esperamos, preocupados porque no aparecían”, comentó González para el canal de televisión.

Otro familiar de una de las víctimas le dijo al medio regional Ecos del Combeima que recibieron una llamada desde México el 6 de marzo para que identificaran la identidad de tres cuerpos sin vida que aparecieron en Puebla. Allí confirmaron la muerte de sus seres queridos. Desde entonces, han buscado cómo repatriar los cuerpos.

“No los queremos dejar allá. No queremos que se queden en ese país, pero los recursos no nos dan. Hemos hecho rifas, le hemos pedido ayuda a la gente y al Consulado. Nos contestaron que Colombia no tenía los recursos para hacer repatriación”, agregó González.

La Cancillería de Colombia confirmó en marzo pasado que el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Consulado en Ciudad de México estaban al tanto del caso y que ofrecieron acompañamiento a sus familiares, orientándolos en el protocolo que tienen para la atención de estos casos. Según la entidad nacional, el Consulado contactó a la entidad judicial competente. Consultada sobre novedades en el caso, al momento de esa publicación, la cartera no había dado respuesta.

La familia está tratando de reunir más dinero para lograr traerlos de vuelta, mientras espera que las autoridades de México avancen en la investigación, para así conocer las circunstancias del crimen y quiénes son los responsables.

La violencia relacionada con estructuras criminales que se encuentran potenciadas por el negocio del narcotráfico tiene en alerta a las autoridades mexicanas desde hace varios años. El estado de Puebla es uno de los afectados por estos crímenes: solo entre enero y febrero de 2024 hubo 135 homicidios, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Otros estados afectados son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

