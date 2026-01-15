¿Habrá elecciones en Venezuela? “Algún día”, responde la Casa Blanca

La Casa Blanca calificó a la líder opositora de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como "una voz notable y valiente" para muchos venezolanos. Foto: EFE - LA CASA BLANCA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Casa Blanca dijo este jueves que el Gobierno venezolano dirigido por Delcy Rodríguez ha cumplido de momento “con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente” Donald Trump desde la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a manos de Washington.

“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Leavitt destacó el acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que la portavoz valoró en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

“El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, afirmó la portavoz, que añadió que el republicano espera que se celebren elecciones en Venezuela “algún día”.

“(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, respondió Leavitt.

Los comentarios de la portavoz se producen un día después de que Trump y Rodríguez mantuvieran una primera conversación telefónica directa en la que hablaron de asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Al término de ese intercambio, Trump calificó a Rodríguez como una “persona fantástica”.

La rueda de prensa de Leavitt coincidió con el inicio del primer encuentro entre Trump y la Premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

“Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señora Machado”, explicó la vocera de la Casa Blanca.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor de la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país y se han decantado por un Gobierno dirigido por Rodríguez, que ha jurado como presidenta encargada tras la captura de Maduro por parte de Washington.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com