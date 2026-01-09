Habrá reunión con Petro, pero Trump no olvida que fue “hostil” y lo llamó “dictador”

Ya hay fecha para la reunión en la Casa Blanca entre los presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Donald Trump y Gustavo Petro siguen en una disposición al diálogo y, con la noticia de que se reunirán a finales de febrero en Washington, la expectativa es que, por lo menos hasta entonces, esto siga así.

El encuentro fue revelado por Trump durante la semana y la fecha fue confirmada, también por él, hoy. Sin embargo, a pesar de que la posición del presidente estadounidense sigue estando en fomentar la cooperación y el encuentro, también recordó el historial que Petro y él han tenido.

“Ha sido muy hostil con nosotros, con la nación y conmigo. Me llamó dictador y muchas cosas más. Le puso a Biden insultos terribles, mucho peores que a mí“, afirmo en un encuentro televisado con la prensa.

Sin embargo, acto seguido, Trump destacó la posición de Petro, buscando la llamada que se dio y resaltando que quiere reunirse. “Me parece bien. También me he reconciliado con gente. Así que vamos a reunirnos con él. Tuvimos una conversación muy buena. Los colombianos son gente increíble”, dijo.

Petro, por su parte, también ha resaltado en los días posteriores a la llamada la disposición de Trump e incluso llegó a decir en entrevista con El País, que encuentra similitudes entre ambos.

“Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía. Pero por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí”, afirmó el mandatario colombiano.

Por ahora, ambos equipos diplomáticos siguen trabajando en los detalles para la reunión, mientras que a Trump le siguen buscando para reunirse en torno a la situación con Venezuela. Él mismo confirmó que se reunirá la próxima semana con María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, al tiempo que según el medio ABC España, la presidenta interina de Venezuela está buscando que Trump la reciba en la Casa Blanca la próxima semana.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com