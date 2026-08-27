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Haití, abandonado, llora otra masacre y los más de 1.400 asesinatos de los últimos meses

Kenscoff ha sido el epicentro del más reciente duelo de los haitianos, en un momento en el que siguen las matanzas, la violencia sexual y el cierre de servicios básicos. Ante un panorama de horror, las bandas criminales toman fuerza frente a un Estado que dentro del país sienten indiferente.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
27 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
Las personas reaccionan en medio del dolor tras un ataque armado en Kenscoff (Haití).
Las personas reaccionan en medio del dolor tras un ataque armado en Kenscoff (Haití).
Foto: EFE - Jonet St Élois

“Ningún líder parece desear un verdadero retorno a la paz ni trabajar para ganar la guerra contra la inseguridad” en Haití, escribió el periodista Frantz Duval en Le Nouvelliste: “Mientras esto siga así, las fuerzas de seguridad se comportarán como bomberos que llegan tarde y sin agua a cada desastre”. Y es que la situación no es fácil. La ONU acaba de publicar una cifra preocupante: al menos 1.408 personas fueron asesinadas y otras 656 resultaron heridas en el país caribeño durante el segundo trimestre de 2026. Apenas hace unos días,...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
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