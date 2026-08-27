Haití, abandonado, llora otra masacre y los más de 1.400 asesinatos de los últimos meses

Las personas reaccionan en medio del dolor tras un ataque armado en Kenscoff (Haití). Foto: EFE - Jonet St Élois

“Ningún líder parece desear un verdadero retorno a la paz ni trabajar para ganar la guerra contra la inseguridad” en Haití, escribió el periodista Frantz Duval en Le Nouvelliste: “Mientras esto siga así, las fuerzas de seguridad se comportarán como bomberos que llegan tarde y sin agua a cada desastre”. Y es que la situación no es fácil. La ONU acaba de publicar una cifra preocupante: al menos 1.408 personas fueron asesinadas y otras 656 resultaron heridas en el país caribeño durante el segundo trimestre de 2026. Apenas hace unos días,...