Haití, bajo amenaza de “guerra civil o genocidio” si el primer ministro no renuncia

El líder de la coalición de pandillas que azota al país caribeño, Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”, amenazó con que la situación en Haití se recrudecería si el primer ministro Ariel Henry, que debió haber dejado el cargo a principios de febrero, no renuncia. El funcionario no estuvo en el país durante el fin de semana que ocurrió el ataque a las cárceles y desde entonces no ha regresado. Se cree que está en Puerto Rico.