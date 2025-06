Autoridades encuentran 60 cuerpos apilados en un crematorio en Ciudad Juárez

Agentes de la Guardia Nacional, policía estatal y peritos investigan la zona donde fue encontrado el cuerpo de un agente del Instituto Nacional de Migración de México (INM), este lunes en Ciudad Juárez (México). Hay preocupación por el alto número de desaparecidos en el país en 2025. Foto: EFE - Luis Torres

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Autoridades del norteño estado mexicano de Chihuahua informaron este viernes sobre el hallazgo de 60 cuerpos embalsamados en el interior de un inmueble que operaba como crematorio en la fronteriza Ciudad Juárez.

El hecho, registrado en la localidad de Granjas Polo Gamboa, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre el manejo de servicios funerarios en la región fronteriza.

El operativo se inició la noche del jueves, luego de que vecinos reportaran olores fétidos y movimientos sospechosos en el lugar.

Elementos de la policía municipal fueron los primeros en ingresar al inmueble, donde localizaron una carroza funeraria con cadáveres en su interior y más cuerpos apilados dentro de dos habitaciones.

Hallan 60 cuerpos en un crematorio ilegal de Ciudad Juárez



Fueron encontrados en un inmueble que operaba como crematorio en la localidad de Granjas Polo Gamboa, Chihuahua.

Vecinos alertaron sobre olores fétidos y movimientos sospechosos, lo que desató el operativo que destapó… pic.twitter.com/khQ2QCs2tr — José Luis Morales (@JLMNoticias) June 28, 2025

La escena en Ciudad Juárez

De inmediato, la escena fue asegurada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, así como por peritos en criminalística de campo y personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), que comenzaron con las labores de inspección e inventario.

En conferencia de prensa, el titular de Coespris, Carlos Tarín, confirmó que el total de cuerpos hallados asciende a 60, todos con signos de embalsamamiento, lo que descartó inicialmente un riesgo sanitario mayor.

No obstante, calificó el manejo de los cuerpos como una violación grave a la normativa sanitaria vigente.

“El manejo contraviene todas y cada una de las reglas para la disposición de cadáveres. No estaban en cámaras refrigeradas ni en condiciones óptimas de resguardo. Por eso, el lugar fue asegurado de inmediato y se inició un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones o la revocación del permiso sanitario”, declaró Tarín.

La autoridad sanitaria aclaró que el lugar no operaba de forma clandestina, pues contaba con permisos estatales para ofrecer servicios funerarios y cremación, aunque carecía de licencia de funcionamiento municipal y uso de suelo comercial para ese tipo de actividad, según informó el gobierno de Ciudad Juárez.

Cuerpos identificados

El fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, respaldó la versión de Coespris y señaló que no hay indicios de delito hasta el momento, ya que los cuerpos los identificaron familiares y tenían documentación en regla.

Explicó que la acumulación se debió a la capacidad limitada del horno crematorio, el cual no pudo procesar todos los cadáveres en tiempo y forma.

“Ninguno de los cuerpos corresponde a víctimas de homicidio. Todos fallecieron por causas naturales y se siguieron los protocolos de entrega a funerarias”, indicó Salas.

Agregó que detuvieron a una persona para rendir declaración y que se investiga la responsabilidad del dueño del negocio.

Por su parte, la activista Yadira Cortés, de la organización Red Mesa de Mujeres, expresó preocupación por una posible red irregular entre funerarias y crematorios.

Mientras tanto, personal de Coespris y de la FGE continúan las verificaciones en el lugar.

México enfrenta una crisis, con más de 127.000 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras oficiales, entre esfuerzos de recuperación por todo el país.

Ayer, solo en el occidental estado mexicano de Jalisco, autoridades mexicanas encontraron una fosa clandestina, en la que se exhumaron 34 cuerpos y recuperado 169 bolsas con restos humanos.

Siga leyendo: “No hay espacio para Bezos” en Venecia; la protesta después de su matrimonio

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com