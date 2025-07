Hallan cadáveres de personas desaparecidas en 12 bolsas en México

Fotografía de un inmueble acordonado donde autoridades mexicanas encontraron una fosa clandestina, este viernes en Zapopan (México). Foto: EFE - Francisco Guasco

Un colectivo civil de búsqueda de personas desaparecidas halló 12 bolsas con restos humanos en el estado mexicano de Jalisco, en el oeste del país, informaron integrantes de ese grupo el jueves.

Jalisco es el estado de México con el mayor número de personas desaparecidas, con poco más de 15.000 de los 120.000 registros totales.

El grupo Guerreros Buscadores dijo que las bolsas con restos fueron ubicadas a un costado de un fraccionamiento en construcción, en donde en febrero pasado se localizaron 169 bolsas con los restos de 34 personas.

“Nosotros comenzamos a prospectar (buscar) por fuera” de la construcción, relató a la AFP Maribel Cedeño, integrante del colectivo.

El grupo dijo que el martes fueron halladas tres bolsas mientras que otras nueve fueron extraídas este jueves.

Cedeño explicó que por el momento no se sabe a cuántas víctimas corresponden los restos.

Jalisco está en el epicentro de la crisis de desaparecidos en México. El estado es sede el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que el gobierno estadounidense declaró como “terrorista” en febrero pasado.

