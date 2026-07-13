Hasta la muerte: así es una jornada de excavación en fosas clandestinas en Jalisco, México

Durante dos días de trabajo, mujeres buscadoras localizaron cuatro fosas clandestinas en el interior de un rancho en la zona conocida como la Cienega. Foto: Adolfo Vladimir - Adolfo Vladimir

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Antes de dejarlas pasar, detenido en la puerta, el hombre, flaco y despeinado, observa silencioso por unos segundos a las mujeres apostilladas en la reja de entrada de su patio frontal. Las escanea incrédulo, rascándose la cabeza, como si despertara de un sueño profundo. Las mujeres piden que las deje entrar, quieren excavar en su patio e inspeccionar en las paredes del interior de la casa, dicen que recibieron información de un anónimo que les da pista sobre lo que podría esconder el subsuelo de su morada. Son casi todas de mediana edad,...