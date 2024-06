Heridos, detenidos y bombas molotov durante las protestas contra la ley de Milei

Manifestantes y policías, a las puertas del Senado de Argentina, mientras la cámara legislativa debatía la Ley de Bases, el proyecto estrella con el que el presidente Javier Milei pretende implementar un paquete de reformas económicas de gran calado. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Al menos cinco diputados argentinos que participaron de una multitudinaria manifestación frente al Congreso fueron hospitalizados y cerca de 40 personas recibieron atención médica en el lugar tras ser reprimidos con gases por la policía, informó la AFP. La concentración se presentó desde las diez de la mañana (hora local), cuando los legisladores comenzaron a debatir un proyecto de ley crucial para la gobernabilidad del presidente Javier Milei, pero se tornó violenta con el pasar de las horas. Según detalló el diario El País, un grupo de manifestantes arrojó piedras y cócteles molotov. Hasta el momento hay tres detenidos.

“Es un día muy violento. En 40 años de democracia nunca había visto una represión así”, dijo la diputada opositora Cecilia Moreau ante las cámaras de los medios que cubrieron la noticia. “Tenemos a cinco compañeros hospitalizados, pero también fueron reprimidos, gaseados y pateados trabajadores y personas que se acercaron al Congreso a manifestarse pacíficamente”, denunció. “Hoy el Gobierno le está declarando una guerra al pueblo argentino. Se votan leyes muy controversiales, pero no había ocurrido un operativo policial, te diría paramilitar, como este”, subrayó Moreau.

La manifestación transcurrió de forma pacífica hasta pasado el mediodía, cuando la policía antidisturbios repelió a los manifestantes para evitar que se acercaran al Congreso, aislado por vallas. Al menos 40 personas con irritación en la piel recibieron atención médica en el lugar, dijo a la AFP la Asociación contra la Violencia Institucional, sin aclarar el total de hospitalizados.

“Necesitamos que esta represión cese. Le pedimos que intervengan para acabar con estos actos”, exigió en el recinto la senadora opositora Nora Giménez. La policía no hizo comentarios inmediatos sobre lo ocurrido.

El País informó que alrededor de las cuatro de la tarde varios manifestantes lanzaron piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad y derribaron las vallas que impedían acceder a la calle frente al Congreso. “Los antidisturbios usaron primero tanquetas lanza agua y después avanzaron en bloque para desalojar a los opositores”.

El debate, que puede extenderse hasta la madrugada del 13 de junio, trata sobre la Ley Bases, que en sus 238 artículos incluye incentivos a las grandes inversiones por 30 años, una reforma laboral, privatizaciones y una polémica delegación de facultades legislativas al presidente ultraliberal, a quien le urge un respaldo legislativo, tras seis meses de gobierno sin lograr la aprobación de ninguna ley.

Organizaciones sociales, partidos de izquierda, jubilados, docentes y sindicatos, algunos de los cuales lanzaron una huelga contra el proyecto, se reunieron para mostrar su inconformidad con la ley. “No podemos creer que en Argentina estemos discutiendo una ley que nos lleva a 100 años atrás”, dijo en la manifestación Fabio Núñez, un abogado de 55 años.

La reforma laboral, en particular, “vuelve al siglo pasado cuando el empleado no tenía ningún derecho laboral; no resiste el análisis constitucional y va a generar conflicto y litigiosidad”, explicó el senador opositor Mariano Recalde.

La ley ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en abril. Si los senadores le dan su apoyo, el texto volverá a la Cámara Baja para su sanción definitiva. “El esfuerzo de los argentinos en estos meses es mayúsculo, esperamos (con esta ley) sentar las bases del progreso”, dijo en su discurso de apertura el senador oficialista Bartolomé Abdala, al defender el proyecto del Ejecutivo.

Por su parte, el presidente Milei aseguró en un foro de finanzas en Buenos Aires, antes de partir de gira a Europa, donde participará de la cumbre del G7 en Italia, que la ley pudo haberse firmado hace tiempo: “Llevan seis meses discutiendo la Ley Bases, que hubiera hecho que el ajuste fuera menos doloroso, pero a la política eso no le importa”.

“Desde el FMI hasta los inversores extranjeros, muchos actores dicen que para que la propuesta de Milei sea creíble se necesitan leyes del Congreso, acuerdos, un Estado más o menos funcionando”, comentó a la AFP Iván Schuliaquer, politólogo de la Universidad de San Martín.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la ley es “un acelerador, un potenciador de la recuperación de la situación económica”. Sin embargo, la economía argentina está en recesión: hay desplome de la actividad industrial y del consumo, miles de despidos y una inflación en desaceleración. Además, el peso del ajuste recayó sobre todo en las jubilaciones y en el poder adquisitivo del salario, en un país con la mitad de su población en la pobreza.

