Historias de terror que salen de los pasillos de la Casa Blanca y más edificios de EE. UU.

Del Congreso de Texas al Ayuntamiento de Nueva York: los fantasmas también tienen su historia política en Estados Unidos.

Camilo Gómez Forero
31 de octubre de 2025 - 09:59 p. m.
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania, entregan dulces a unas niñas durante la celebración de Halloween en la capital.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

No todas las historias de terror comienzan en una casa abandonada: algunas, como esta, empiezan en un capitolio estatal perfectamente iluminado.

Hace un par de semanas visité Austin, Texas, una ciudad llena de color, música vibrante, comida, cultura y gente amable como el gran Matthew McConaughey, para escapar por unos días de mi rutina caótica, en la que reporto sobre guerras y crisis internas en cada país —ya estoy agotado con lo que veo—. Y como ñoño de la historia política que soy, lo primero que hice fue visitar el edificio del...

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 22 minutos
Buena columna. De esos temas es mejor no hablar o hacerlo de vez en cuando. Fenomenológicamente visto el tema -lo que es válido ahí es que son experiencias en "primera persona" con evidencia vivida en cada caso que no se pueden poner en duda- Pero de ahí a "que sean verdad o no", no vale la pena interrogarse, Husserl diría que son problemas metafísicos. Pero seguramente a todos nos pasaría. Algún tipo de ciencia lo resolverá algún día. Hay energías que permanecen
