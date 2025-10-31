Historias de terror que salen de los pasillos de la Casa Blanca y más edificios de EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania, entregan dulces a unas niñas durante la celebración de Halloween en la capital. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

No todas las historias de terror comienzan en una casa abandonada: algunas, como esta, empiezan en un capitolio estatal perfectamente iluminado.

Hace un par de semanas visité Austin, Texas, una ciudad llena de color, música vibrante, comida, cultura y gente amable como el gran Matthew McConaughey, para escapar por unos días de mi rutina caótica, en la que reporto sobre guerras y crisis internas en cada país —ya estoy agotado con lo que veo—. Y como ñoño de la historia política que soy, lo primero que hice fue visitar el edificio del...