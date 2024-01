Hombre en Brasil soñó que había oro en su cocina y abrió un hoyo: terminó mal

El pozo alcanzó los 40 metros de profundidad. Foto: Bomberos de Ipatinga (Brasil9

Un hombre en el estado brasileño de Minas Gerais murió tras caer en un hoyo que él mismo hizo en la cocina de su casa. El fallecido, identificado como João Pimenta da Silva, llevaba cerca de un año recovando en ese lugar puesto que había soñado que debajo de su casa encontraría oro, por lo que decidió cavar lo que se terminaría convirtiendo en su propia tumba.

Quizá le pueda interesar: Los colombianos, entre los que más pidieron asilo en España durante el 2023

Hombre soñó que había un tesoro en su cocina

“Joao pasó más de un año cavando el pozo y contrató a varias personas para realizar la excavación. Inicialmente, pagaba 70 reales brasileños (unos 56 mil pesos) por día cuando el hoyo era poco profundo, pero a medida que aumentaba la profundidad, los costos también aumentaban”, dijo el vecino Arnaldo Da Silva a los medios brasileros.

El hombre solicitó ayuda a algunos de sus vecinos a cambio de dinero y llegó al punto de ofrecerle a cualquier persona hasta 495 reales (cerca de 400 mil pesos) para que contribuyeran en cumplir su objetivo. Según uno de los vecinos, el hueco alcanzó los 40 metros de profundidad y, al encontrase con una piedra grande que le impedía seguir, consideró usar dinamita.

Finalmente Pimenta da Silva falleció luego de una caída y no logró su cometido que era encontrar oro. “Yo estaba aquí trabajando y vino a pedirme ayuda para sacar el agua del pozo. Me llegaba más o menos a la cintura. Trabajé hasta llegar a los 19 metros. Teníamos un compresor de oxígeno, martillo y bomba. Estaba buscando oro, pero no había nada de oro, encontramos agua. “, contó su vecino Antônio Wilson Costa.

Uno de los miembros del cuerpo de Bomberos de Ipatinga, quienes atendieron el accidente, indicó que a pesar de ser un hoyo cavado de manera hechiza, era sorprendente la verticalidad con la que logró cavar los 40 metros y añadió que es posible que el hombre tuviese experiencia en excavaciones.

Más noticias sobre Brasil: Accidente en Brasil: un muerto tras la caída de un helicóptero Un helicóptero cayó en el Lago de Furnas, una turística represa en jurisdicción de Capitolio, municipio en la región oeste de Minas Gerais, según el Cuerpo de Bomberos. En el accidente tres de los ocupantes fueron rescatados por vecinos en embarcaciones turísticas y un hombre falleció. Leer más... Accidente en Brasil: un muerto tras la caída de un helicóptero “Un crimen anunciado contra la democracia”: un año del intento de golpe en Brasil Una semana después de la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder, una horda de bolsonaristas invadió las sedes de las ramas del poder. Brasil todavía lidia con las repercusiones de la intentona golpista, que dejó entrever una posible incitación del gobierno de Jair Bolsonaro a una intervención militar. Leer más... “Un crimen anunciado contra la democracia”: un año del intento de golpe en Brasil

También podría interesarle: Lo que debe saber de la demanda de Sudáfrica a Israel, ¿puede detener la guerra?

¿Cómo murió el hombre que abrió un hoyo en su cocina?

Los medios brasileros reportaron que João Pimenta da Silva, en una de las tantas veces que se asomó por el hueco, perdió el equilibrio y cayó en la profundidad sufriendo una muerte inmediata. “Cuando llegó arriba, el columpio empezó a deslizarse y se quedó atrapado en la cuerda por el brazo. Intenté sujetarlo, pero solo, no había manera de pedir ayuda”, contó su amigo Antônio Wilson Costa, quien lo ayudaba en su propósito de encontrar el preciado metal.

Según el reporte de las autoridades que atendieron el hecho, el hombre de 71 años sufrió al momento de la caída “politraumatismos, fracturas expuestas en ambas piernas, fractura de cadera, laceración en abdomen y tronco, además de traumatismo craneoencefálico severo”.

“Tesoro”



Por este brasilero que soñó que había oro debajo de su cocina, hizo un pozo de 40 metros, cayó y murió.



João Pimenta da Silva, de 71 años, se resbaló, perdió el equilibrio y murió al caer en la perforación que él mismo había cavado mientras exploraba el hoyo en busca… pic.twitter.com/DoH2Oez9AZ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 9, 2024