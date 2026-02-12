Logo El Espectador
12 de febrero de 2026 - 04:42 p. m.

Incautan cocaína en operación coordinada entre México y EE. UU.

La Marina Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos incautaron varias toneladas de cocaína en una inusual “operación coordinada” en el océano Pacífico, informó la Secretaría de Marina mexicana.

Redacción Mundo

