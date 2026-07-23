Incendios históricos en Canadá: comunidades indígenas denuncian abandono del gobierno

Un letrero en el centro de la ciudad advierte a la población sobre la calidad peligrosa del aire debido al humo de los incendios forestales de Canadá que cubre la ciudad, el 17 de julio de 2026, en Chicago, Illinois. Foto: Getty Images via AFP - SCOTT OLSON

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La temporada de incendios que azota a Ontario desde el 11 de julio podría ser la más grave que haya sufrido desde que se tienen registros. La más grave había sucedido en 2021 estableciendo el récord de 7.250 hectáreas, cifra preliminar que podría aumentar en los siguientes días: el primer ministro provincial, Doug Ford, informaba el lunes que ya se habían quemado 7.350 kilómetros cuadrados de bosque

Las autoridades tendrían una parte de la responsabilidad de los daños que han causado los incendios debido a que actuaron demasiado tarde. Las comunidades indígenas los acusan de negligencia.

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“Ayer fui a nuestra tierra y, frente a mi familia, vi que solo quedaban cenizas”, dijo a RFI Helen Paavola, líder indígena. Su hogar fue destruido el 13 de julio por un incendio que el Ministerio de Recursos Naturales no consideró peligroso. No es la única que denuncia la falta de apoyo del gobierno a las comunidades indígenas.

“Como no recibimos ayuda del Ministerio de Recursos Naturales, tuvimos que encargarnos nosotros mismos de los incendios. Recorrimos el lago. Los localizamos. Nuestros propios bomberos iban a apagarlos”, explicó el jefe de la nación Eabametoong, Solomon Atlookan.

Los jefes son unánimes, exigen que el gobierno federal invierta para proteger a las comunidades más aisladas. “Los pequeños aeropuertos remotos deben ser adaptados para recibir aviones más grandes, para que la gente pueda salir más rápido y las personas vulnerables no tengan que ser evacuadas por etapas. ¿Qué pasa cuando tenemos que elegir quién debe ser evacuado primero? Es inaceptable. El sistema no funciona” denunció Abram Benedict.

A los líderes indígenas les preocupa que se agraven los incendios debido al cambio climático, que los podría multiplicar. Piden que el gobierno actúe “lo antes posible”.

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